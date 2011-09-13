دانشگاه صنعتی کرمانشاه عنوان برتر مسابقات ملی روباتیک را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم روباتیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه با ترکیب: محسن قادروند، میلاد پیری، محمد عرفان امینی، محمد هادی باقری به سرپرستی دکتر رضا کیهانی و مهندس محمد جوادیان موفق شد در این دوره از مسابقات گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده و رتبه اول و دوم نخستین دوره مسابقات کشوری روباتیک دانشگاه رازی کرمانشاه را به دست آورد.

براساس همین گزارش تیم دانشگاه صنعتی کرمانشاه موفق شد در بخش روبات‌های انسان نمای فوتبالیست به این موفقیت چشمگیر دست یافته و عنوان برتر را ازآن خود کند.

در این دوره از مسابقات که۵۰ تیم روباتیک از استان‌های مختلف کشور در چهار لیگ مسیر یاب عادی، مسیر یاب ویژه، مین باب اتوماتیک و روبات‌های انسان نمای فوتبالیست به میزبانی دانشگاه رازی حضور داشتند، استان کرمانشاه با درخشش دانشگاه صنعتی این شهر، موفق به کسب این جوایز شد.