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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

در المپیاد ورزشی/

نفرات و تیم های برتر رشته کاراته دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور مشخص شد

نفرات و تیم های برتر رشته کاراته دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور مشخص شد

مشهد - خبرگزاری مهر: نفرات و تیم های برتر رشته کاراته در پنجمین دور از المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای پیام نور در مشهد مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاتای تیمی استان مازندران و گیلان به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند و خراسان رضوی و استان البرز هم به طور مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در کاتای انفرادی مهسا افسانه از تهران و فاطمه جعفری از البرز مقامهای اول و دوم را کسب کردند و آمنه حلفی از اهواز و زهرا بزرگ زاده از گیلان به طور مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

بر پایه این گزارش، در کومیته61- وزن شکوفه آل سعدی از فارس، هدی داربوی از مازندران مقامهای اول و دوم را کسب کردند و ارمغان ظهورطلب از گیلان و مژگان اکبری از تهران به طور مشترک مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

در کومیته وزن 68- کیلو میترا صارمی از مازندران و رضوان ایسوندی از اصفهان به ترتیب مقامهای اول و دوم را کسب کردند و سمانه هادیان از خراسان رضوی و الهه دهقان از خوزستان به طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.

بر همین اساس، کومیته  وزن 50 کیلو زهرا سادات حسینی ازکرمانشاه مقام اول و مینا رفیعی از استان مرکزی مقام دوم را به خود اختصاص دادند و آزاده هاشمی از مازندران و احیا قیدی از گیلان به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

همچنین در وزن 55- کیلو زینب دوستداری از کرمانشاه، الهه احمدی از استان مرکزی و عصمت کریم آبادی از مازندران به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند و سعیده خرسند از تهران، زهرا میرزا خانیان از اصفهان و جمیله ابراهیم زاده از آذربایجان شرقی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را در وزن 68+ کیلو به خود اختصاص دادند.

گفتنی است، در مسابقات کاراته این دوره از المپیاد 15 تیم از استانهای مختلف حضور داشتند.

کد مطلب 1406993

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