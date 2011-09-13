پایگاه‌ های مقاومت بسیج باید الگوی امر به معروف و نهی از منکر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا عظیمی جاهد ظهر سه شنبه در همایش توانمندسازی شورای امر به معروف و نهی از منکر پایگاه های مقاومت بسیج ناحیه زاهدان اظهار داشت: سالم کردن محیط اجتماعی از طریق بسط و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی منکر رسالت رده های مقاومت بسیج است.

وی امر به معروف و نهی از منکر را بالاتر از جهاد در راه خدا دانست و افزود: پایگاه مقاومت بسیج باید پشتیبان نیروهای نظامی و انتظامی و دولت باشد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این همایش بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر رسالت مشترک تمام انبیاء الهی است و در جامعه ای که امر به معروف و نهی از منکر نباشد رفته رفته به جامعه ای حیوانی تبدیل خواهد شد.

مولوی نذیر احمد سلامی گفت: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی است و اگر انسان به تکلیف و رسالت خود عمل نکند طبق آیات شریف قرآن کریم از حیوانات هم پست تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه یادآوری و تذکر در همه حال سودمند و نافع است افزود: امر به معروف و نهی از منکر در جامعه یک نعمت است و باید قدر این نعمت بزرگ الهی را با انجام درست رسالت و تکلیف دینی پاس بداریم.