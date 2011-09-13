جلوگیری از هدر رفت 40 لیتر آب در ثانیه در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکیبافر عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود : آب بدون درآمد این شرکت در فاصله زمانی سالهای 1386 تا کنون، به میزان 2.3 درصد کاهش یافته است.

وی گفت: با توجه به تکلیف کاهش 4 درصدی آب بدون درآمد این شرکت تا پایان دولت دهم، تاکنون 2.3 درصد از این میزان تحقق یافته است.

شکیبافر اظهار داشت: پیش بینی می شود طبق برنامه تا پایان دولت دهم این مقدار به هدف تعیین شده در برنامه، یعنی کاهش 4 درصدی برسد.

وی در ادامه به تشریح اقدام های آبفا گلستان در راستای کاهش میزان آب بدون درآمد پرداخت و عنوان کرد: اصلاح و بهسازی 5500 مترمکعب ازمخازن ذخیره و جلوگیری از هدر رفت بیش از 40لیتر در ثانیه از این طریق از جمله اقدامات است.



شکیبافر بیان داشت: اصلاح و بازسازی 281 کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال و تعویض 75هزارو 748 دستگاه کنتور خراب و فرسوده و نیز اصلاح و بازسازی انشعابات فرسوده مشترکان به تعداد 15 هزار و 650 فقره از اقدامات مؤثر در کاهش میزان آب بدون درآمد این شرکت بوده است.