توصیه های اردوغان به اعراب/ ارائه راهکار به اسرائیل برای خروج از انزوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رجب طیب اردوغان لحظاتی پیش به عنوان میهمان ویژه وزیران امور خارجه کشورهای عربی در نشست عادی اتحادیه عرب به ایراد سخن پرداخت.



اردوغان ابتدا به تعریف و تمجید از روابط و پیوندهای مشترک ترکها و اعراب پرداخت و گفت : ما ترکها و شما عربها برادر و دوستیم، ما یک خانواده بزرگ هستیم و ارزشهای مشترکی میان ما حاکم است، ما در یک مرحله تاریخی قرار داریم که شادیها و غمهایمان را با هم تقسیم می کنیم.



وی افزود : ما باید در این مرحله تاریخی، متحد و یکپارچه باشیم، ما نباید در اجرای اصلاحات که خواسته های مشروع ملتهاست، با تاخیر عمل کنیم .



اردوغان گفت : ما نباید مطالبات مشروع را سرکوب و از زور استفاده کنیم و خون کسانی که خواسته هایشان را مطرح می کنند، بریزیم.



وی افزود : در برابر ما یک مسیر دشوار قرار دارد و باید در برابر کسانی که برای سنگ اندازی در این مسیر تلاش می کنند، هوشیار باشیم.



نخست وزیر ترکیه اظهار داشت : ترکیه نمی تواند تحولات خاورمیانه را نادیده بگیرد، ما و شما(ترکها و اعراب) بخشی از این جغرافیا هستیم و تاریخ مشترک داریم.



وی با استقبال از تصمیم اتحادیه عرب برای پذیرفتن شورای انتقالی لیبی به عنوان نماینده ملت لیبی گفت : ما نمی توانیم در قبال تحولات خاورمیانه سکوت کنیم، ما با اصرار، توصیه های دوستانه خود را ادامه می دهیم.



اردوغان بار دیگر برای ازسرگیری روابط ترکیه با اسرائیل همان شروط قبلی از جمله عذرخواهی رسمی رژیم صهیونیستی به سبب کشتار چند فعال ترک در سواحل غزه و پرداخت غرامت را تکرار کرد و گفت : اسرائیل گامهای غیر مسئولانه بر می دارد، به لگدمال کردن کرامت انسانی و حقوق بشر ادامه می دهد و به کاروانهای انسانی تجاوز می کند.



وی افزود : منطقه اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد، محاصره غزه نامشروع است، سازمان ملل متحد و تمام محافل بین المللی اگر به حمایت از اقدامات اسرائیل ادامه دهند، شریک جنایات این رژیم خواهند بود.



اردوغان در ادامه برای خروج رژیم صهیونیستی از انزوای منطقه ای و جهانی این پیشنهاد را مطرح کرد و گفت : اسرائیل باید به حقوق بشر احترام بگذارد و همانند یک دولت غیرمتجاوز عمل کند، در آن صورت از انزوا خارج خواهد شد.



وی افزود : روابط دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل به سطح کاردار دوم کاهش یافته و همکاریهای نظامی هم به حال تعلیق در آمده است.



نخست وزیر ترکیه بار دیگر از رژیم صهیونیستی خواست به محاصره ظالمانه نوار غزه پایان دهد، وی گفت : ترکیه محاصره غزه از سوی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، حقوق و قانون بین الملل تحت سلطه اسرائیل نیست،اسرائیلی ها باید بهای تمام جنایاتی را که مرتکب شدند، بپردازند.



اردوغان با اشاره به مسئله فلسطین اظهار داشت : برادران فلسطینی باید برای تشکیل کشور مستقل خود تلاش کنند و ما از این مسئله در سازمان ملل متحد حمایت خواهیم کرد.



نخست وزیر ترکیه که بارها سخنانش با تشویق مقامات شرکت کننده همراه شد، در پایان گفت : امیدوارم نشست شما با موفقیت همراه شود.



پس از پایان این سخنان، نبیل العربی، لوح منقش به آرم اتحادیه عرب را تقدیم اردوغان کرد.

شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به عنوان رئیس نشست به تمجید از مواضع ترکیه به ویژه در خصوص محاصره غزه پرداخت و خطاب به اردوغان گفت : شما برادر ما هستید و از ما دور نیستید، ما از مواضع شما تشکر می کنیم.



شیخ حمد در ابتدای نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی خواستار پایان ناآرامی ها در سوریه شد و اظهار داشت : کشورهای عربی معتقدند حل بحران سوریه از راه گفتگو، توقف خونریزی و بازگشت به میز گفتگو امکان دارد.

