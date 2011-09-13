کارگاه آموزشی هنری دفاع مقدس در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادی پیش از ظهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این ورک شاپ خیابانی که در محل رواقهای مسجد کبود تبریز برگزار می شود هنرمندان به صورت زنده به طراحی و نقاشی با موضوع دفاع مقدس می‌پردازند.

وی با تاکید بر لزوم تبیین ارزش ها و آرمان های دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس موجب بالندگی اجتماعی و ملی ما شده و باید در تبیین دستاوردهای آن کوشا باشیم.

دادی افزود: با توجه به اینکه هنر روح جوامع بشری است و موجب ماندگاری و پایداری فرهنگ می شود نهادهای فرهنگی باید برای حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس از هنر بهره گیرند.

این کارگاه آموزشی توسط مرکز هنرهای تجسمی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی چهارم مهرماه از ساعت نه صبح تا 17 در مسجد کبود تبریز برگزار و آثار خلق شده توسط هنرمندان از پنجم تا 10 مهرماه به نمایش گذاشته می شود.