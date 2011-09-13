مشکلات مالی باشگاه پیام مخابرات فارس همچنان پا برجا است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا همتی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی از پیراهن جدید تیم فوتبال پیام مخابرات فارس تاکید کرد: پس از زمزمه های واگذاری این تیم که با تلاش مسئولین سیاسی استان حکم بر ماندن این تیم در فارس داده شد امروز همچنان با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستیم.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات بیشتر از حد توان نمی تواند از این تیم حمایت مالی داشته باشد، تصریح کرد: شرکت مخابرات خصوصی است و هر فرد در این کشور در این شرکت نیز دارای سهامی است که اگر قرار باشد این شرکت برای تیم هزینه کند باید از سود مردم کم شود.

مدیر عامل باشگاه پیام مخابرات فارس ادامه داد: از این جهت امکان توقع زیاد از شرکت مخابرات نیست ولی مسئولین استان باید به فکر کمک به باشگاه باشند تا ما با خیالی راحت در مسابقات لیگ یک شرکت کنیم.

همتی با اشاره به اینکه هیئت مدیره بر اساس نیازهای باشگاه مشخص شده، یادآور شد: مباحث مربوط به باشگاه باید با دقت مد نظر قرار داده شود که در این راستا باید توجه داشت که بخش های مختلفی فعالیت های یک باشگاه را انجام می دهند و از این رو اقدام به جذب هیئت مدیره متخصص کردیم.

وی افزود: کادر هیئت مدیره باشگاه شامل مدیرانی است که تخصص های مالی، مدیریتی، تبلیغاتی و... را دارند که هر کدام در مواقع لزوم می توانند بیشترین کمک را به باشگاه داشته باشند.

مدیر عامل باشگاه پیام مخابرات فارس تصریح کرد: بخش های مختلفی را به عنوان اولویت برای فعالیت باشگاه و هیئت مدیره مشخص کردیم که مطابق با برنامه ریزی انجام شده فعالیت های خود را ادامه خواهیم داد.

در ادامه این مراسم از پیراهن جدید(به رنگ آبی) تیم فوتبال پیام مخابرات فارس رونمایی شد.