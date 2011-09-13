به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است، امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان به دور سوم راه یافت.

براین اساس نوروزی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم "بالیتسکی" از اوکراین را در سه تایم شکست داد تا در دور سوم به مصاف "ماگمدوف" از روسیه برود.

امروز همچنین بشیر باباجان‌زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان که دور نخست حریفی از گرجستان را شکست داده بود در دور دوم به مصاف کشتی گیری از بلاروس می رود. اخلاقی نیز در وزن 84 کیلوگرم در دور دوم با ناداوری مقابل کشتی گیر ترکیه‌ای شکست خورد.

تیم ایران دیروز در روز نخست این مسابقات توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. این مسابقات روز چهارشنبه با مسابقات وزن 74 کیلوگرم به پایان می رسد.