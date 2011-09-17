سرکوب مردم بحرین شدیدا ادامه دارد/ غرب عامل بی ثباتی سوریه است

"قاسم الهاشمی" عضو کنگره عمومی حمایت از مردم بحرین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اوضاع بحرین هم اکنون بسیار بد است و سرکوب به شدیدترین وجه ادامه دارد. علاوه بر محدودیتهای شدید شبانه از انواع سلاحها از گلوله جنگی گرفته تا گلوله های پلاستیکی، گاز اشک آور، گازهای خفه کننده، بالگرد، زره پوش در بحرین به کار گرفته می شود و نظامیان عربستانی، پاکستانی، اردنی و بعثی های تکفیری به سرکوب مردم ادامه می دهند.

وی افزود: اوضاع به مراتب بدتر از قبل شده و در روزهای اخیر بسیاری از مردم از ناحیه سر و صورت مورد هدف قرار گرفته می گیرند. نظامیان بحرینی به مردم از نزدیک به طور عمد شلیک می کنند و نوعی سلاح وجود دارد که آسیب زیادی به سر و صورت مردم وارد می کند و اوضاع بحرین از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و به ویژه امنیتی بسیار بد است.

عضو کنگره حمایت از مردم بحرین با اشاره به مواضع جانبدارانه "خالد بن احمد آل خلیفه" وزیر خارجه بحرین از اسرائیل تصریح کرد: از نظر ما وی مشروعیت و لیاقت بحرین را ندارد و اظهاراتی که وی درحمایت از اسرائیل بیان کرده است توهین و تحقیر ملت بحرین و همه امت اسلامی است.

وی افزود: خالد آل خلیفه عباراتی ناپسند بر زبان آورده که مخالف تعالیم کتاب مقدس ما مسلمانان درباره سربلندی و عزت مسلمانان است وی بنده و مزدور آمریکا، اسرائیل و اروپا است و نماینده ملت بحرین نیست. ما از آن شدیدا اعلام برائت می کنیم و این موضع گیری را به عنوان سند حفظ می کنیم تا علیه وی برای محاکمه عادلانه اش استفاده کنیم. این موضع گیری خطرناک و مغایر با همه ارزشهای اخلاقی، دینی است و بندگی آشکار در برابر غرب است.

الهاشمی با اشاره به اشغال سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره به وسیله جوانان مصری گفت: مردم مصر با تسخیر سفارت اسرائیل دست به کار بزرگی زدند و این اقدام آنها بزرگی و شرافت برای مصر به ارمغان آورد و این عمل شجاعانه روح اسلامی را تقویت می کند.

وی درباره تحولات سوریه گفت: غرب به طور کلی از رژیمهای سرکوبگر حمایت می کند و دوست دارد که همه رژیمها در برابر آن تعظیم کنند همانگونه برخی رژیمهای عربی در سابق این گونه بودند. سوریه هم اکنون حامی آرمان فلسطین و ضد اسرائیل است.

الهاشمی بیان کرد: سوریه هم اکنون مانع بزرگی در برابر طرحهای غرب و اسرائیل است، اما آنها فقط به سوریه اکتفا نمی کنند به نظر من هدف آنها ایران است این کاملا روشن است اگر خدای نکرده آنها بتوانند رژیم سوریه را ساقط کنند و رژیمی سرسپرده همانند عربستان سعودی روی کار آورند تبعات آن شامل ترکیه مغرب و مشرق عربی و حوزه خلیج فارس است.



مصاحبه : فرزاد فرهادی