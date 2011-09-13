۱۴ هزار شناسنامه مکانیزه در خراسان جنوبی صادر می شود

علی پور حسین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: از تیر ماه سال گذشته مکانیزه کردن شناسنامه های جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شناسنامه‌ های جدید از ضریب امنیتی بالایی برخوردار هستند، بیان کرد: تا پایان سال گذشته پنج هزار جلد از این نوع شناسنامه ها صادر و تحویل مردم استان شده است.

پورحسین با بیان اینکه فراخوان عمومی شناسنامه ‌های جدید از سال آینده در سراسر استان آغاز می‌ شود، گفت: کسانی که شناسنامه‌ های آنها مفقود شده و درخواست تغییر نام خانوادگی دارند می ‌توانند خارج از ضوابط برای شناسنامه جدید اقدام کنند.

وی با بیان اینکه صدور کارت شناسایی ملی از سال 80 شروع شده است، ادامه داد: از مجموع 510 هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت شناسایی ملی 490 هزار نفر در استان این کارت را دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: 20 هزار نفر باقی مانده افرادی هستند که به تازگی به سن 15 سالگی رسیدند و هنوز مراجعه نداشته اند.

وی از تمدید اعتبار کارت های ملی تا پایان سال 92 خبر داد و گفت: اعتبار این کارت ها هفت ساله و تا سال 88 بود اما به علت این که قرار است از سال آینده کارت هوشمند ملی صادر شود اعتبار آن چهار سال تمدید شد.

پورحسین از بایگانی فیزیکی یک میلیون و 500 هزار سند جلدی و ثبت وفات دراداره کل ثبت احوال استان از بدو تأسیس تاکنون خبر داد.

وی افزود: از این میزان یک میلیون و 210 هزار سند جلدی و 290 هزار سند ثبت وفات در بایگانی‌های 9 اداره ثبت احوال شهرستان نگهداری می‌ شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های جدید از اولویت‌های خدمت‌ رسانی ثبت احوال کشور است، بیان داشت: از نظر ارائه خدمات الکترونیکی خراسان جنوبی رتبه نخست کشور را دارا است.

وی تغییرنام بدون مراجعه به اداره ثبت احوال، تغییر نام خانوادگی، اخذ کارت شناسایی ملی ناشی از تغییر محل جغرافیایی، اخذ گواهی تجرد و ارائه شناسنامه‌ه ای مفقودی در سایت اداره ثبت احوال را از مهم‌ ترین خدماتی دانست که به صورت مکانیزه و فراگیر به مردم ارائه می‌ شود.