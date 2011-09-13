به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از فعالان فرهنگی دانشگاه‌های پیام نور خوزستان که در مدرسه امام عالی امام خمینی (ره) برگزار شد با بیان اینکه انسان در عالم مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذراند گفت: دوره کودکی، جوانی و دوران پیری از جمله این مراحل است.



وی در ادامه به دوران جوانی انسان اشاره داشت و عنوان کرد: انسان در این دوران کودکی و ضعف و نارسایی را پشت سر گذاشته و تا رسیدن به دوران پیری که دوران ضعف و ناتوانی است فاصله دارد.



رئیس موسسه امام خمینی (ره) تاکید کرد: اگر انسان در دوران جوانی بتواند جهت زندگی خود را درست تعیین کند و در مسیر صحیح قرار بگیرد می‌تواند سعادت دنیوی و اخروی را کسب کند.



وی ادامه داد: دوران جوانی به‌‌ همان اندازه که ارزشمند است آسیب پذیر است و ممکن استن موجبات سختی، رنج و انحراف انسان را فراهم کند.



عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه توجه به دوران جوانی بسیار مورد تاکید ائمه و امامان معصوم بوده است ادامه داد: متاسفانه اکثریت جوانان از فرصت جوانی خود به خوبی استفاده نمی کنند و این دوران را به بیخیالی سپری می‌کنند.



وی با بیان اینکه شناخت و جهت دهی صحیح به انگیزه‌ها دو عامل مهم در سعادتمندی جوانان است بیان کرد: هر چه شناخت انسان نسبت به خود، جامعه و هستی بیشتر باشد بهتر می‌تواند وظایف خود را بشناسد و اهداف بهتری را برای خود ترسیم کند.



آیت الله مصباح یزدی شناخت نادرست و در مسیر غلط قرار گرفتن انگیزه را دو عامل مهم در انحراف جوانان عنوان کرد و ادامه داد: گاهی برخی از افراد دچار جهل مرکب هستند که این خود بزرگ‌ترین عامل در سقوط انسان است.



وی ادامه داد: جهل مرکب بدین معنا است که انسان چیزی را نداند اما خیال کند که می‌داند که این امر بسیار خطرناکی است که موجب شناخت نادرست و کج فهمی و در مسیر غلط قرار گرفتن خواهد شد.



رئیس موسسه امام خمینی (ره) تاکید کرد: مهم‌ترین کار انبیا نیز دادن شناخت صحیح و به عبارتی تعلیم و جهت دادن صحیح به انگیزه‌ها و به عبارتی تزکیه بوده است.



وی در ادامه به وظایف انسان‌ها در زمانی که پیامبر و ائمه حضور ندارند اشاره داشت و عنوان کرد: در حال حاضر سیره و تعالیم انبیا در اختیار ما است و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌داند پیامبر و یا علی (ع) چگونه زندگی می‌کردند.



مصباح یزدی تاکید کرد: جوانان باید تعالیم ائمه و پیامبران را از کتاب، عالمان و دانشمندان فراگیرند و مسیر حرکت خود را بر این اساس قرار دهند.



وی تاکید کرد: جوانان و به خصوص کسانیکه در دانشگاه و حوزه افرادی فرهیخته هستند باید علاوه بر شناخت سیره پیامبر و ائمه آن را به دیگران نیز منتقل کنند.



عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: وقتی جوان توانست با شناخت کافی در مسیر صحیح قرار گیرد علاوه بر اینکه خود را می‌سازد نقش اساسی را در شناخت جامعه و مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی پیدا می‌کند و باید سعی کند که باید در تمام زمینه‌ها بهترین انتخاب را داشته باشد.