امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در بحثی که طی روزهای اخیر برخی رسانه‌ها بدان پرداخته و مواردی را در خصوص موضوع سواستفاده مالی مطرح کرده‌اند، یک بی بند و باری عجیب خبری را دیدم. سال‌ها بود که روزنامه‌ها را ورق نمی زدم اما در چند روز اخیر که این بی بند و باری‌ها را دیدم ناچار به پیگیری اخبار رسانه‌ها شدم.

وی در ادامه افزود: در حوزه ورزش حرف و حدیث‌ها قابل جمع کردن است اما در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این روزها می بینیم که آبروی انسان‌ها خیلی زیر سئوال می رود، متاسفانه مطالبی عنوان می شود که منابع آنها مشخص نیست، بعضا دیده می شود که به جای دیگری رای صادر می‌کنند، مسئولیت‎ها در هم آمیخته شده و ارزش خود را از دست داده‌اند و ... .

"در چند روز اخیر من هم از بی بند و باری خبری در امان نبوده‌ام"، عابدینی با بیان این جمله به خبرنگار مهر گفت: در این چند روز در برخی از سایت‌ها مطالبی را دیدم که برایم مهم به نظر نمی‎رسید اما زمانی نسبت به این موضوع حساس شدم که متاسفانه خبرهای این سایت‌ها محل تغذیه‌ای شدند برای خبرگزاری‌های رسمی کشور. این موضوع مرا نگران کرد و در تماسی که با آنها داشتم قول دادند که این خبر را تکذیب کنند.

وی با طرح این موضوع که "آثار چنین اخباری به آسانی در جامعه جمع نمی شود"، افزود: برای اینکه تکذیب این خبر را ثابت کنم باید روز جمعه به ورزشگاه آزادی بروم و در جمع تماشاگران بازی پرسپولیس - استقلال حضور پیدا کنم تا مردم ببنید که بازداشت نشده‌ام!

"فکر می کنید این مسائل برنامه ریزی شده است؟"، طرح این پرسش از سوی خبرنگار مهر با پاسخی جالب از سوی عابدینی همراه شد. او گفت: همه می دانند که امیر عابدینی در فوتبال ایران حرف‌هایی برای گفتن دارد. حتی برخی معتقدند در حوزه سیاسی هم حداقل جایگاه کوچکی دارم و آدمی هستم که با طرح کردن خبرهای کذب در موردم می توانند خبرساز شوند.

وی همچنین خاطر کرد: متاسفانه برخی از خبرنگاران دوست دارند، خبرهای شان داغ باشد و به جای اینکه به اصل خبر بپردازند و رسالت خود را انجام دهند، خبرسازی می کنند.

عابدینی در پایان گفتگوی خود با خبرنگار مهر تصریح کرد: من هیچ دشمنی از جایی نمی بینم و اعتقاد دارم اتفاقات اخیر برنامه‌ریزی شده نیست، البته پسرم اینطور فکر نمی‌کند!