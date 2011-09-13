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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

پیرسمساری خبر داد:

برگزاری نمایشگاه "ریحانه" با هدف گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در ارس

برگزاری نمایشگاه "ریحانه" با هدف گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در ارس

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری آذربایجان شرقی از برگزاری نمایشگاه ریحانه در منطقه آزاد ارس با محوریت ترویج فرهنگ دینی و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پیرسمساری ظهر سه شنبه در دومین جلسه کمیته بانوان ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: باید با برگزرای هر چه با شکوهتر هفته دفاع مقدس آنچه که حق شهدا و رزمندگان و امام(ره) راه حل است را ادا کنیم.

پیرسمساری همچنین از برگزاری کوه پیمایی همگانی با عنوان یادواره شهیده «نسرین افضل» در هفته دفاع مقدس در تبریز خبرداد و گفت: این همایش روز چهارم مهرماه در دامنه کوه عون ابن علی برگزارمی شود.

وی برگزاری همایش خانواده و دفاع مقدس را از دیگر برنامه های این هفته نام برد و افزود: این همایش ششم مهرماه در سالن همایش تالار صدرا برگزار شده و در قالب آن از 31 زن رزمنده و همسر و مادر شهید تجلیل به عمل می آید.

مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری آدربایجان شرقی تصریح کرد: در این هفته همچنین با هماهنگی بنیاد شهید و آموزش و پرورش، جانبازان به عنوان راوی خاطرات جنگ در مدارس دخترانه حضور خواهند یافت.

نمایشگاه ریحانه به همت اداره کل بانوان و با مشارکت معاونت فرهنگی منطقه آزاد ارس به مدت پنج روز از تاریخ 27 تا 31 شهریورماه در محل پایانه گمرکی شهرستان جلفا برگزار می شود.
 

کد مطلب 1407013

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