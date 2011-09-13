مفاسد اقتصادی بزرگ مسئولان را از پرونده های خرد غافل نکند

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جمع پرسنل فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: پرونده فساد اقتصادی به وقوع پیوسته در بانک صادرات یک فاجعه بزرگ اقتصادی در کشور اسلامی ایران است که باید با جدیت فراوان از سوی سازمان بازرسی کشور مورد بررسی قرار بگیرد.

وی با بیان این که دریافت 2 هزار و 800 میلیارد تومان از بانک صادرات توسط یک نفر برای تاسیس بانک خصوصی هیچ توجیه عقلانی نمی تواند داشته باشد گفت: دریافت این مبلغ کلان یک شبه صورت نگرفته و بازرسی بانک مرکزی باید پاسخگوی این فاجعه اقتصادی ننگین باشد.

نماینده ولی فقیه دراستان مرکزی با تاکید بر ضرورت مراقبت مسئولین سازمانهای نظارتی کشور بر عملکرد بانکها و تقویت حوزه نظارت بانکها در راستای جلوگیری از وقوع چنین فجایعی افزود: نباید اجازه دهیم تا چنین فاجعه بزرگی ما را از گرگهای کمین کرده کوچک غافل کرده و باعث بروز مفاسد اقتصادی دیگر در کشور شود.