540 کلاس درس در جوانرود برای آغاز سال تحصیلی آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان با اشاره به نزدیکی ایام بازگشایی مدارس، اظهارداشت: آموزش و پرورش زیربنای توسعه است، از این رو بایستی نگاه ویژه‌ای به نظام تعلیم و تربیت داشت.

وی افزود: شهرستان جوانرود با رشد میزان تعداد دانش آموزان کمترین فضای آموزشی را دارد به طوری که در برخی از مدارس ابتدایی از کانکس استفاده می‌شود.

عظیمی تاکید کرد: همه باید هرچه با شکوه‌تر به استقبال سال تحصیلی جدید برویم و در شهرستان جوانرود که بالغ‌بر12 هزار و 500 دانش‌آموز داریم 140 مدرسه و540 کلاس درس در مقاطع مختلف تحصیلی داریم، به طوری که تراکم کلاس در مقطع ابتدایی 35 تا 37 نفر است.

فرماندار جوانرود با اشاره به ایام هفته دفاع مقدس، افزود: هفته دفاع مقدس یاد آور رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌های عزیزانی است که عاشقانه برای اسلام و انقلاب فداکاری کردند.

وی افزود:‌ همه بایستی یاد و خاطره ایثارگران و تلاشگران دوران دفاع مقدس را برای همیشه زنده نگه‌داریم و ارزش‌های دفاع مقدس را به جوانان و نوجوانان منتقل کنیم.

ماموستا ملا احمدفخری امام جمعه جوانرود نیز در این جلسه گفت: در این برهه از زمان که دشمنان درصدد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان هستند، باید با اتحاد و انسجام به آنها ثابت کنیم که پیروزی از آن مسلمانان است و رمز بقاء و پایداری کارها در صبر و استقامت است.

سرهنگ ایرج قاسم‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه جوانرود نیز با اشاره به سالروز گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: صبح‌گاه مشترک، یادواره شهدا، غباروبی مزار شهدا، افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های گوناگون، ‌ویزیت رایگان مردم، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، ‌سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان، تجلیل از سربازان نمونه و برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب از برنامه‌های هفته دفاع مقدس جوانرود است.