برق تبریز و مجمع امور صنفی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز این تفاهمنامه را در راستای منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه اصلاح الگوی مصرف و نقش مهم و تاثیر گذار اصناف در الگوسازی برای مصرف صحیح انرژی الکتریکی، زمینه امضای این تفاهمنامه را فراهم آورد.

علی اکبر برقی مقدم در ادامه افزود: اصناف تبریز با دارا بودن 110 هزار و 539 مشترک حدود 16 درصد از کل مشترکان برق تبریز را به خود اختصاص داده اند که امیدواریم با توجه به همکاری خوب اصناف در سال گذشته امسال نیز با امضاء این تفاهمنامه، گام مهمی در مدیریت مصرف انرژی برق در تبریز برداریم.

وی ادامه داد: در سال 89 برق تبریز حدود پنج هزار شعله لامپ رشته ای التهابی و پرمصرف را با همکاری اصناف از ویترین مغازه ها جمع آوری و با لامپ کم مصرف جایگزین کرد که کاهش مصرف انرژی حدود هفت مگاوات ساعت را به همراه داشت.

وی همچنین در مورد اهداف تفاهمنامه تصریح کرد: با توجه به اینکه اصناف حدود هشت درصد از مصرف انرژی برق در تبریز را دارا هستند بنابراین آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مشترکان بخش تجاری در زمینه مدیریت مصرف برق نقش مهمی در پیشبرد اهداف راهبردی مدیریت مصرف برق دارد که هدف کلی این تفاهمنامه است.

در ادامه مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به اقدامات پیش بینی شده این شرکت در تفاهم نامه تصریح کرد: برنامه ریزی، آموزش، تهیه روش سنجش و ... با همکاری سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) از مهمترین رویکردهای این شرکت است که در متن تفاهمنامه بدان اشاره شده است.

بر اساس این تفاهمنامه مجمع امور صنفی مشترک تبریز نیز مکلف است نمایندگانی از مجامع امور صنفی کلانشهر تبریز، اسکو، آذرشهر و خسرو شهر معرفی تا در اجرای برنامه های آموزشی این شرکت همکاری کنند.

همچنین توجیه و هماهنگی مجامع امور صنفی، اطلاع رسانی در خصوص همکاری با شرکت توزیع نیروی برق تبریز از طریق رسانه ها و همکاری و ایجاد تسهیلات لازم جهت جایگزینی لامپ LED با لامپ های هالوژنی از ویترین مغازه ها از دیگر تعهدات مجمع امور صنفی تبریز در این تفاهمنامه است.