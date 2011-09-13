انفاق در راه خدا نشانه ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن اکبری ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح رسمی بخش همودیالیز بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) قم با اشاره به اقدام یکی از خیرین استان به نام حاج ابوالقاسم جوادیان در تجهیز این بخش از بیمارستان، تصریح کرد: اگر قرار است برای خدا کاری انجام دهیم بهتر است آن کار بزرگ و ماندگار باشد.



وی انفاق در راه خدا را بخشش و نشانه ایمان دانست و افزود: انفاق انواع مختلفی دارد برخی از جان و عده‌ای از مال خود انفاق می‌کنند و گاهی برای برخی بخشش مال از انفاق جان هم مشکل‌تر است اما در زمان جنگ تحمیلی در کشور ما کسانی بودند که با بخشش مال خود ۸ سال دفاع مقدس را پشتیبانی کردند.



اکبری با تاکید بر اینکه تا زنده هستیم باید آنچه را در دستمان هست انفاق کنیم، تصریح کرد: ‌ خداوند یک سری از نعمت‌ها مانند مال، فکر و توانایی بدنی را به برخی از بندگان خود می‌دهد اما نه برای خود بلکه برای کمک به دیگران، و می‌فرماید این نعمت‌ها تا زمانی در اختیار آن‌ها بماند که برای مردم صرف شود.



وی افزود: اما اگر این افراد دست خود را ببندند و انفاق نکنند و قدرت فکر و توانایی بدنی خود را در اختیار تعالی جامعه به کار نگیرند، این نعمات از آن‌ها گرفته می‌شود و در اختیار دیگران قرار می‌گیرد تا آنان انفاق کنند.



نماینده ولی فقیه در سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم انفاق در راه خد را مایه خیر در دنیا و آخرت دانست و اظهار داشت: خداوند اجر و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌کند و پاداش خیرین نزد خدواند محفوظ می‌ماند.



بخش همودیالیز بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) قم با مبلغی حدود ۷۰۰ میلیون تومان توسط یکی از خیرین قم به نام حاج ابوالقاسم جوادیان تجهیز شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.