نارضایتی اردنی ها از وجود سفارت اسرائیل / پس از قاهره نوبت امان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو در مطلبی با عنوان "نگرانی اسرائیل از بسته شدن سفارت خود در امان" آورده است : "عبدالله دوم" پادشاه اردن هم اکنون با فشار زیادی روبرو است.

این روزنامه بیان کرد: اردنی ها تحولات منطقه را زیر نظر دارند و مشاهده کرده اند که چگونه ترکها سفیر اسرائیل را اخراج کردند و دیپلماتهای اسرائیل چگونه از قاهره فرار کردند.

روزنامه فوق ذکر کرد: بعید است که اردنی ها اجازه دهند دیپلماتهای اسرائیلی در این کشور باقی بمانند به ویژه اینکه افکار عمومی و نخبگان اردنی ضد عادی سازی روابط با اسرائیل هستند.

این روزنامه همچنین با مرتبط کردن نارضایتی مردم اردن از وجود سفارت اسرائیل در کشورشان به اظهارات عبدالله دوم آورده است : عبدالله دوم اخیرا گفت که اسرائیل در بدترین شرایط است و من اگر اسرائیلی بودم به شدت نگران می شدم .



شاه اردن همچنین افزود : درخواستها برای اینکه اردن وطن جایگزین فلسطینی ها باشد، پذیرفتنی نیست.

شایان ذکر است سفارت اسرائیل در امان تنها سفارتخانه رژیم صهیونیستی است که همچنان فعال است و احتمال می رود که تظاهرات گسترده ای پس فردا علیه فعالیت این سفارت برگزار شود. پیش از این مردم مسلمان مصر با تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی بر ضرورت قطع روابط میان قاهره و تل آویو تاکید کردند.