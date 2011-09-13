به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو انتشار گزارش توقف 5 ماهه اشتغال زایی در کشور و عملکرد نامناسب شبکه بانکی در ارتباط با حمایت از طرح های اشتغال زایی توضیحاتی را ارسال کرد.

در متن نامه بانک مرکزی آمده است: احتراما بازگشت به مطلب مندرج در خبرگزاری مهر مورخ 31/5/1390 تحت عنوان "گفتگوی مشروح با هادی مقدسی: جزئیات توقف 5 ماهه اشتغالزایی / بانک ها قرون وسطایی عمل می کنند "موارد زیر را به استحضار می رساند:

1- حسب هماهنگی های به عمل آمده در شورای اشتغال مقرر گردیده است که بخش عمده منابع قرض الحسنه سیستم بانکی در سال جاری جهت امر اشتغال خانگی و اشتغالزایی تخصیص یابد که با معرفی نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صندوق مهر امام رضا (ع) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) افراد به بانک های عامل معرفی می شوند و از ابتدای سال جاری این امر اجرایی شده است.

2- شبکه بانکی کشور در راستای ایفای وظایف خود نسبت به بررسی طرح های ارائه شده به بانک و اعطای تسهیلات به طرح های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی در چارچوب منابع و مصارف بانک عامل اقدام می نماید که این امر نیازمند هیچ گونه مصوبه ای از مراجع دولتی و یا غیر دولتی نبود و همواره از سوی بانکها مد نظر است. ضمن اینکه بدیهی است با افزایش سرمایه بانک های دولتی و یا تامین منابع لازم جهت بازپرداخت بدهی های دولت به شبکه بانکی، نقدینگی لازم در بانکها به منظور اعطای تسهیلات به طرح های دارای توجیه افزایش خواهد یافت.

3- لازم به ذکر است که بانک یک موسسه انتفاعی می باشد و وظیفه آن اعطای تسهیلات به طرح های سودآور است و اشتغالزایی می تواند یکی از نتایج عملکرد شبکه بانکی باشد ضمن اینکه شبکه بانکی (و علی الخصوص بانک های دولتی) در راستای حمایت از طرح های مد نظر دولت، در اعطای تسهیلات به طرح های اشتغالزایی اولویت قائل خواهند شد. بر این اساس لازم است وظیفه اشتغالزایی را از وظایف شبکه بانکی منفک دانسته و موضوع اشتغال از دولت مورد پیگیری قرار گیرد.