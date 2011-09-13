کیفی سازی آموزش زیربنای توسعه در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز هفتمین کنفرانس ملی آموزش شیمی افزود: در حال حاضر سیاست کشور حرکت از توسعه کمی به سمت توسعه کیفی آموزش عالی است و شاهد این مدعی طرح آمایش دانشگاهی است که در وزارت علوم اخیراً مطرح شده است و ما نیز به شدت پیگیر هستیم که هرم دانشجویی را در سال‌های آینده با نیازهای جاری متناسب‌سازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در توسعه کیفی 2 مقوله اساسی باید مورد توجه قرار گیرد ادامه داد: یک مسئله متوجه افزایش پژوهش و کیفیت و رفتار پژوهشی دانشجو و مسئله بعدی توجه به افزایش کیفیت آموزش است که اهمیت آن اگر بیشتر از پژوهش نباشد، کمتر هم نیست.

افشارچی افزود: به هر حال کسی منکر افت کیفیت آموزشی در سال‌های قبل که مسئله توسعه کمی در دانشگاه‌ها در اولویت بوده است نخواهد بود، چرا که ما اساسا‌ً نیروی خوب آموزشی داشتیم، تعداد اساتید و امکانات دانشگاهی خصوصاً دانشگاهی شهرستان‌ها و مراکز غیرانتفاعی قابل دفاع نبوده است و این در حالی است که سقف تعداد دانشجویان در این سال‌ها چندین برابر شده است.

رئیس دانشگاه زنجان با بیان اینکه امکانات آموزشی در 20 سال گذشته دچار تحول و تغییرات شگرفی شده است افزود: امروزه فناوری اطلاعات و استفاده از شیوه‌ها و امکانات جدید آموزشی می‌تواند در تولید کیفی آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

افشارچی با بیان اینکه افزایش کیفیت آموزش لزوماً با آئین‌نامه و نظرسنجی امکان‌پذیر نیست گفت: : یکی از فاکتورهای مهم در توسعه آموزش، تربیت اساتید و معلمان خوب و دلسوز است، چرا که استاد خوب علاوه بر تربیت دانشجو و دانش‌آموز، زمینه ورود اساتید و معلمان جوان به جامعه علمی و آموزشی کشور را فراهم می‌کند، بنابراین ارتقاء تعهد و تخصص در معلمان و اساتید جوان در گرو الگوپذیری و الگوسازی مناسب از اساتید با تجربه و متعهد است.

