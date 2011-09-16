صدا گذاری "غیر مجاز" آغاز شد

مصطفی کیائی دراین ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم توسط نیما جعفری جوزانی به اتمام رسیده است و هم اکنون مهران ملکوتی مشغول صداگذاری است. به زودی آهنگساز کار نیز مشخص خواهد شد. قصد دارم مجموعه تلویزیونی برای شبکه سوم سیما کار کنم که هنوز وضعیت آن مشخص نشده است.

درخلاصه فیلم "غیر مجاز" با نام قبلی "بزن بریم بهشت" آمده است: اواسط دهه 60 و اوج دوران جنگ مردی حدود 50 ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی و فیلم‌های ویدئویی است. او در اثر یک اتفاق در می‌یابد که توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند.

بازیگران این فیلم عبارتند از: مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیائی، بهشاد شریفیان، علی کوچکی، امیر عزیزی، پوریا رحیمی، زهره بختیاری، ملودی آرام‌نیا، مسعود انتظاری، محمد حاج حسینی، علی گلزاده، علی زمانی، علیرضا رشیدی، کاظم نجارزاده، یوسف قلیچ و مهدی فقیه.

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، برنامه‌ریز و دستیاراول کارگردان: هومن خواجه نوری، منشی صحنه: فرحناز خسرو آبادی، دستیاران کارگردان: امیررضا وهابی، مهدی رسول‌زاده، علی زمانی، مدیر فیلمبرداری و تهیه‌کننده: رضا رخشان، مجری طرح: محمد حسین عامری پویا، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، طراح گریم: مهری شیرازی، عکاس: نادر فوقانی و جلوه‌های ویژه: محسن روزبهانی اشاره کرد.

مصطفی کیائی کارگردانی فیلم سینمایی "بعد از ظهر سگی سگی" را در کارنامه دارد.