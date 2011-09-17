جذب قشر متمکن برای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم سیف الهی در جمع مدیران عامل سازمان های اتوبوسرانی شرق و جنوب شرق کشور گفت: کیفیت ناوگان حمل ونقل عمومی، نظم خطوط، افزایش امکانات در اتوبوس ها، تهویه مناسب ، سیستم مناسب سرمایشی و گرمایشی از جمله عوامل موثر در جذب این قشر برای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی است.

سیف الهی ادامه داد: افزایش مزایای استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی عامل ترغیب کننده اقشار متمکن جامعه به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و در نتیجه کاهش ترافیک شهرها و صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی است.

وی بیان داشت: این نگرش که سیستم های حمل و نقل عمومی در جامعه توسط اقشار کم بضاعت جامعه مورد استفاده قرار می گیرد عامل اصلی تضعیف ناوگان و کم تاثیر بودن طرح هایی از جمله هدفمند سازی یارانه ها در کاهش مصرف انرژی و روان سازی ترافیک درون شهرها خواهد بود.

این مسئول اظهار داشت: ارتقاء اقتصادی افراد جامعه منجر به افزایش خرید خودرو در یک شهر می شود و تا زمانی که تمامی اقشار جامعه قانع نشوند که با سیستم های حمل نقل عمومی به راحتی نیاز سفرهای درون شهریشان مرتفع می شود نمی توان انتظار داشت که استفاده از این ناوگان منجر به کاهش مصرف انرژی و کاهش حضور خودروها در معابر وروان سازی ترافیک شود.

شهردار کرمان تصمیم گیری های بهتر در خصوص واگذاری منطقی اتوبوس ها به بخش خصوصی به عنوان راهکاری مناسب جهت افزایش کیفی خدمات را لازم دانست و گفت: در صورتیکه بخش خصوصی با تصمیم های غیر منطقی متضرر شود وضع به همین منوال خواهد بود.