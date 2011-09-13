بیش از 6000 مراسم ختم قرآن کریم در زندان های استان برگزار شد

فرهاد ملک جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مددجویان در زندان ها فرصت بهتری برای انس و نزدیکی با قرآن کریم داشته و می توانند فارغ از مشکلات و گرفتاری های جامعه برای نزدیکی به قرآن مجید و تدبر و تفکر در آیات این کتاب الهی و عبادت و تقرب به درگاه خداوند تلاش کنند.

وی گفت: در این راستا با هدف توسعه و گسترش فرهنگ قرآنی در زندان های استان و با استقبال پرشور مددجویان، کارکنان و سربازان وظیفه بیش از شش هزار مراسم ختم قرآن مجید برگزار شد.

وی با بیان فعالیت های قرآنی در زندان های استان افزود: برگزاری طرح صحت قرائت نماز با مشارکت ستاد اقامه نماز استان، برگزاری نمایشگاه کتاب قرآن و عترت، اجرای طرح قرآنی هزارو 445 با محوریت سوره مبارکه انفال در زندان های استان، اجرای طرح قرآنی نسیم رحمت و اهدا و توزیع بیش از هزار جلد قرآن مجید به مددجویان بخشی از فعالیت های قرآنی و مذهبی در زندان های سیستان و بلوچستان است.