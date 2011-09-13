افزایش تعداد مساجد در بروجرد ضروری است

حجت الاسلام محمد باقر محمدی پیام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مساجد موجود در این شهرستان ظرفیت پذیرش نمازگزاران را نداشته و نمازگزاران را با مشکل و نبود مکان برای انجام مراسم عبادی در مسجد مواجه می کند.

وی با اشاره به کشیده شدن امتداد صفوف بسیاری از مساجد شهری در مراسم لیالی قدر به حیاط مسجد و خیابان های اطراف، افزود: مساعد بودن هوای تابستان موجب شده است که مشکل کم ظرفیتی مساجد نمود زیادی نداشته باشد اما طولی نخواهد کشید که با قرار گرفتن ماه مبارک رمضان در فصل سرما مساجد با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد تصریح کرد: تلاش مداحان و متولیان مساجد که در ایام ماه مبارک رمضان به ویژه لیالی قدر در ارائه خدمات فرهنگی و آماده سازی مساجد تلاش کردند قابل تقدیر است.

حجت الاسلام محمدی پیام یادآور شد: شهر بروجرد با داشتن 78 مسجد شهری از جهت تعداد مساجد مقام اول استان را به خود اختصاص داده ولی اگر استقبال از مساجد به همین شکل ادامه یابد، در سالهای آینده از این جهت با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.