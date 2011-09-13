مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول به کوشش علی اکبر صفی پور، به عنوان دبیر علمی همایش در برگیرنده 38 مقاله ای است که چکیده آن پیش از این همزمان با برگزاری همایش به چاپ رسیده بود.

مدیر بنیاد فارس شناسی و دبیر علمی همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول، ضمن اشاره به اهمیت دوره جنگ نخست جهانی در میان رویدادهای مختلف سیاسی تاریخ معاصر ایران و فارس در سخن آغازین این اثر از آگاهی سیاسی مردم فارس در این دوره تاریخی به جهت مجاهدت ها، مبارزات و شرکت طبقات مختلف اجتماع در دسته بندی های سیاسی سخن می گوید.

علی اکبر صفی پور در بخشی از این مقدمه روند برگزاری همایش و شکل گیری بخش علمی را تشریح می کند و می افزاید: از اقدامات ارزشمند این همایش، آماده سازی و انتشار آثار گرانسنگی بود که به عنوان تولیدات علمی در شناخت بهتر فارس مورد استناد پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

مدیر بنیاد فارس شناسی ضمن نام بردن از عناوین کتابهایی که همزمان با همایش به چاپ رسید، همچون: دره الانوار حسنی، علما و مشاهیر فارس در جنگ جهانی اول، نبرد قشقاییها با انگلیسیها در جنگ جهانی اول به روایت اسناد، جنگ جهانی اول و فارس، ناصر دیوان کازرونی و فصلنامه فارس شناخت ویژه این همایش، جمع آوری و انتشار مجموعه مقالات همایش را از دغدغه ها و وظایف بنیاد فارس شناسی عنوان می کند، که خوشبختانه هم اکنون در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

مجموعه مقالات همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول در یک دوره دو جلدی به تیراژ یک هزار نسخه، توسط بنیاد فارس شناسی و با همکاری انتشارات ادیب مصطفوی به چاپ رسیده است.