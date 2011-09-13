آموزش بصیرت به مدیران نیروی انتظامی در استان مرکزی

به گزارس خبرنگار مهر، سردار کاظم مجتبایی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در دیدار مدیران فرماندهی انتظامی استان مرکزی با آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک افزود: دوره آموزش بصیرت مدیران فرماندهی انتظامی استان مرکزی با حضور 300 نفر از مدیران در قالب 6 دوره برگزار و در هر دوره 50 نفر از مدیران فرماندهی انتظامی استان مرکزی از مزایای آموزشهای این دوره ها بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوره‌ها، ارتقاء بصیرت فرماندهان و مدیران در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و تدابیر ستاد فرماندهی انتظامی کشور به منظور افزایش زمینه خودسازی و تقویت بنیان‌های معرفتی و بهسازی رفتار و تعمیق بصیرت در فرماندهان و کارکنان است.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به رسالت خطیر نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه بیان داشت: نیروی انتظامی در کل کشور و از جمله استان مرکزی سعی کرده تا با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بستر تحقق امنیت را که خواسته به حق مردم است فراهم کند.

سردار مجتبایی بیان داشت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی روزانه 1000 ماهواره را در سطح استان مرکزی جمع آوری می کند.

وی گفت: برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف نیز این نیرو روزانه به 300 نفر از افرادی که حجاب اسلامی را در جامعه رعایت نکرده تذکر داده و افرادی را در این رابطه به مراجع قضایی معرفی کرده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به برخورد نیروی انتظامی با اراذل و اوباش استان مرکزی بیان داشت: در راستای برخورد با اراذل و اوباش استان مرکزی طی 2 سال گذشته 10 نفر از این افراد اعدام شده اند.