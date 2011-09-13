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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

ملکی آوارسین هشدار داد:

گسترش بدحجابی در آموزشگاه های هنری سطح تبریز

گسترش بدحجابی در آموزشگاه های هنری سطح تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با انتقاد از وضعیت آموزشگاه های هنری در این شهر گفت: زنان مانکن نما در این آموزشگاه ها با ترویج فرهنگ بد حجابی با نگاهی سخیف به زنان محجبه نگاه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ملکی آوارسین ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استان با اشاره بر توجه جدی به مقوله حجاب و عفاف در دانشگاه ها و آموزشگاه های موجود در سطح شهر اظهار داشت: باید زمینه ای فراهم شود تا دانشجویان محجبه وارد عرصه های مختلف شده و مانع از در حاشیه ماندن آنها شویم.

ملکی با بیان اینکه باید در کنار اجرای کارهای فرهنگی از سایر مباحث نیز غافل نشویم، یادآور شد: دشمن راهکار اصلی مقابله با فرهنگ عمیق و باورهای اسلامی ما را استحاله از درون یافته است و در تلاش است با ترویج بدحجابی و مقابله با باورهای مذهبی به اهداف خود نایل شود.

وی افزود: نقش زنان ایران اسلامی در عرصه های مختلف تاریخی به ویژه دوران دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست و باید به جایگاه آنها ارج نهاده شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز همچنین بر لزوم آسیب شناسی و انجام کار کارشناسی درحوزه حجاب تاکید کرده و اظهار داشت: هم اکنون با خیل عظیمی از زنان بی حجاب در جاده های کشور رو به رو هستیم که در اتومبیل خود به مسادل دینی توجه نکرده و حجاب از سر بر می دارند.

به گفته وی، جمع کثیری از زنان سرپرست خانوار در سطح استان وجود دارد که اگر به وضعیت مالی و معیشتی آنها رسیدگی نشود مشکلات عدیده اجتماعی بروز می کند.

ملکی با اشاره به پیش رو بودن روز دختران تصریح کرد: باید از فرصت ایجاد شده به واسطه مناسبت های مختلف از جمله روز ملی دختر به بهترین نحو در جهت انجام برنامه های فرهنگی استفاده شود .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز همچنین از مسئولان ذیربط استان آذربایجان شرقی خواست تقویت بنیه مالی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار داده و به این امر توجه ویژه داشته باشند. 

کد مطلب 1407042

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