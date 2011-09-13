گسترش بدحجابی در آموزشگاه های هنری سطح تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ملکی آوارسین ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استان با اشاره بر توجه جدی به مقوله حجاب و عفاف در دانشگاه ها و آموزشگاه های موجود در سطح شهر اظهار داشت: باید زمینه ای فراهم شود تا دانشجویان محجبه وارد عرصه های مختلف شده و مانع از در حاشیه ماندن آنها شویم.



ملکی با بیان اینکه باید در کنار اجرای کارهای فرهنگی از سایر مباحث نیز غافل نشویم، یادآور شد: دشمن راهکار اصلی مقابله با فرهنگ عمیق و باورهای اسلامی ما را استحاله از درون یافته است و در تلاش است با ترویج بدحجابی و مقابله با باورهای مذهبی به اهداف خود نایل شود.



وی افزود: نقش زنان ایران اسلامی در عرصه های مختلف تاریخی به ویژه دوران دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست و باید به جایگاه آنها ارج نهاده شود.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز همچنین بر لزوم آسیب شناسی و انجام کار کارشناسی درحوزه حجاب تاکید کرده و اظهار داشت: هم اکنون با خیل عظیمی از زنان بی حجاب در جاده های کشور رو به رو هستیم که در اتومبیل خود به مسادل دینی توجه نکرده و حجاب از سر بر می دارند.



به گفته وی، جمع کثیری از زنان سرپرست خانوار در سطح استان وجود دارد که اگر به وضعیت مالی و معیشتی آنها رسیدگی نشود مشکلات عدیده اجتماعی بروز می کند.



ملکی با اشاره به پیش رو بودن روز دختران تصریح کرد: باید از فرصت ایجاد شده به واسطه مناسبت های مختلف از جمله روز ملی دختر به بهترین نحو در جهت انجام برنامه های فرهنگی استفاده شود .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز همچنین از مسئولان ذیربط استان آذربایجان شرقی خواست تقویت بنیه مالی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار داده و به این امر توجه ویژه داشته باشند.