ایران و پاکستان بیانیه مشترک همکاری منتشر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به تهران، بیانیه مشترک همکاری در زمینه های مختلف از جمله گسترش روابط دوجانبه و همچنین مبارزه با تروریسم و مواد مخدر پس از تایید مقامات دو کشور منتشر شد.



این بیانیه که در 20 بند منتشر شده، بدین شرح است:



1- جناب آقای سیدرضا گیلانی نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان در راس هیاتی متشکل از خانم حنا ربانی وزیر امور خارجه، آقای ریاض حسین پیرزاده وزیر امور آموزش فنی و حرفه‌ای، آقای مخدوم شهاب الدین وزیر صنایع نساجی، سناتور حسین امام و مقامات ارشد، از تاریخ 20 لغایت 22 شهریور ماه سال 1390 به جمهوری اسلامی ایران سفر رسمی کردند.



2- نخست وزیر پاکستان در بدو ورود به تهران با استقبال گرم و صمیمی که بیانگر علائق نزدیک و روابط برادرانه بین دو کشور است، مواجه شدند.



3- نخست وزیر پاکستان مذاکراتی را با جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور و جناب آقای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برگزار کردند. ایشان همچنین با جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار کردند.



4- مذاکرات در فضایی صمیمی برگزار شد و طیف کاملی از روابط دوجانبه و همچنین مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه دو طرف را در بر داشت. در این مذاکرات که دو طرف در آن نسبت به موضوعات مهم دیدگاه‌های مشترک داشتند به طور خاص بر گسترش همکاری‌های جامع دوجانبه تاکید شد. آنها خاطر نشان کردند که ایران و پاکستان دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیق هستند و اینکه فرصت‌های ممتازی برای بهره‌گیری از امکانات اقتصادی در جهت رشد و شکوفایی مشترک وجود دارد.



5- دو طرف بر عزم مشترک خود برای تقویت هر چه بیشتر مناسبات دو جانبه از طریق ارتقاء همکاری‌های نزدیک‌تر در همه زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و تعاملات مردم با یکدیگر تاکید کردند.



6- آنها مکانیزم‌هایی شامل کمیسیون مشترک در سطح وزرا که در حال پیگیری است و تعدادی از تفاهمات به امضاء رسیده برای ارتقاء تعاملات اقتصادی دو جانبه را مورد توجه قرار دادند. آنها بر تسریع اجرای پروژه‌های مشترک دو کشور، ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش همکارِ‌های اقتصادی و تجاری، نوسازی راه‌های مواصلاتی جاده‌ای و راه‌آهن و اتخاذ گام‌هایی برای رشد و شکوفایی مشترک تاکید کردند.



7- دو طرف برای افزایش همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر موافقت کردند.



8- دو طرف موافقت کردند که منطقه اکو (ECO) دارای توانمندی زیادی در توسعه اقتصاد کشورهای عضو می‌باشد. آنها اتفاق نظر دارند که اکو می‌تواند نقش بسیار مهمی در تسریع پیشرفت و توسعه همه منطقه داشته باشد.



9- دوطرف نسبت به افزایش تبادل سفرهای متقابل در سطوح عالی به منظور افزایش تعاملات و تقویت روابط دوستانه دو کشور موافقت کردند. به این منظور دو طرف نسبت به ایجاد یک گروه‌ کاری مشترک به ریاست وزرای امور خارجه و کمیته امنیتی به ریاست وزرای کشور موافقت کردند.



10- دو طرف با ابراز خرسندی از همکاری‌های دو کشور در زمینه انرژی شامل نفت، گاز، برق بر اجرای موافقتنامه‌های موجود در زمینه خط لوله گاز و خطوط انتقال برق به پاکستان تاکید کردند.



11- با توجه به اهمیت همکاری‌های بانکی برای ارتقاء مناسبات تجاری و اقتصادی دو طرف بر ضرورت تأمین تسهیلات مناسب بانکی جهت تجار و کارفرمایان دو کشور تاکید کردند.



12- دوطرف به کارگیری ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری مشترک ایران - پاکستان را برای تحقق پروژه‌های مشترک بین دو کشور مورد تاکید قرار دادند.



13- دو طرف با تاکید بر اهمیت مراودات فرهنگی و جهانگردی افزایش تسهیلات لازم جهت تقویت مناسبات در زمینه‌های یاد شده را مورد تاکید قرار دادند.



14- دو طرف همکاری‌های علمی و آموزشی و همچنین درمانی و بهداشتی دو کشور را خاطر نشان کرده و تقویت همکاری‌های دو کشور در این زمینه‌ها را مورد تاکید قرار دادند.



15- با عنایت به اهمیت صلح و ثبات در افغانستان دو طرف حمایت خود را از فرآیند آشتی مجدد و صلح در آن کشور تحت نظر دولت افغانستان اعلام کردند. دو طرف با نظر داشت اهمیت راه حل‌های منطقه‌ای بر تعهد خود نسبت به مکانیزم سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان تاکید کردند.



16- نخست وزیر پاکستان همچنین از شهر اجدادی خود در استان گیلان و مشهد به منظور زیارت بارگاه حضرت امام رضا(ع) بازدید کردند.



17- دو طرف موافقت خود را با خواهر خواندگی مولتان و رشت (مرکز استان گیلان) اعلام کردند. شرایط قانونی لازم به منظور تحقق این امر توسط مقامات ذیصلاح دو طرف فراهم خواهد شد.



18- نخست وزیر پاکستان مراتب امتنان خو را از پذیرایی گرم و مهمان‌نوازی صمیمانه نسبت به خود و هیات همراهش را ابراز نمود.



19- نخست وزیر پاکستان با امتنان از رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای بازدید رسمی از پاکستان دعوت به عمل آورد. این دعوت با امتنان پذیرفته شد.



20- این بیانیه در دو نسخه به فارسی و انگلیسی در تاریخ 22 شهریور 1390 برابر با 13 سپتامبر 2011 در تهران منتشر شد و هر دو متن ارزش یکسان دارند.