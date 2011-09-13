تولید عسل کنار در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی بعد ازظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران اظهارداشت: 50 هکتار جنگل طبیعی کنار در استان داریم که سالانه 45 تن عسل از آنها تولید می شود .

وی اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال 90 زنبوردار کندوهایشان را میان درختار کنار برپا و 50 تن عسل تولید کنند یعنی 10 درصد بیش تر از پارسال تولید خواهند کرد.

قطبی با بیان اینکه در استان بوشهر هر سال 180 تن عسل تولید می شود که 25 درصد آن عسل کنار است، گفت: عسل کنار استان بوشهر به علت کیفیت مطلوب آن بازار خوبی دارد و سالانه حدود 4 میلیارد ریال درآمد عاید زنبورداران می کند .

وی افزود: علاوه بر زنبورداران بومی هر سال تعداد زیادی زنبوردار مهاجر هم از استان های همسایه پاییز و زمستان برای تولید عسل کنار به استان بوشهر می آیند و تا اوایل بهار سال بعد می مانند .

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر یادآور شد: هم اکنون 190 زنبوردار با 15 هزار کندو در استان مشغول به کارند .