به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی پس از انتخابش به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه راه‌آهن ضمن بیان مطلب فوق افزود: در این مدت در نشست‌هایی که با مالکان باشگاه داشتم شناخت خوبی از آنها پیدا کرده‌ام و انگیزه‌ام از حضور در هیئت مدیره باشگاه این بوده که کارهایی انجام دهیم تا در سایه موفقیت باشگاه راه‌آهن سایر بخش‌های خصوصی ترغیب شوند، حضور پررنگی در فوتبال و ورزش قهرمانی داشته و نسبت به ادامه کار دلگرم شوند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه مسئولان ورزش کشور حمایتی قاطع از بخش خصوصی داشته باشند تا سایر بخش‌های خصوصی به حضور در ورزش قهرمانی تمایل نشان دهند، افزود: همانطور که قبلا گفته بودم یکی از انگیزه‌های اصلی حضورم در راه‌آهن کمک به بخش خصوصی بود و پس از اینکه چند روز پیش در نشست مشترک با مالکان و مدیرعامل باشگاه پیشنهاد عضویت در هیئت مدیره به بنده ارائه شد، این وظیفه را قبول کردم تا بتوانم سهم بیشتری در کمک به بخش خصوصی داشته باشم.

عضو هیئت مدیره باشگاه راه‌آهن در ادامه تصریح کرد: در این مدت کوتاه که بخش خصوصی سهام باشگاه راه‌آهن را خریداری کرده توانسته تمامی مشکلات بازیکنان و تیم فوتبال را حل و فصل کند. به لطف حضور پررنگ و قوی بخش خصوصی 40 درصد مطالبات فصل گذشته راه‌آهن قبل از شروع فصل جدید پرداخت شد و 20 درصد از قراردادهای فصل جدید نیز در اختیار اعضای تیم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده امروز و فردا بیش از 10 درصد مطالبات بازیکنان فصل گذشته به آنها پرداخت می‌شود تا تسویه حساب کامل برای فصل قبل با آنها انجام شده باشد. با این اتفاقات بخش خصوصی کاری کرده که بازیکنان نگران مطالبات و حقوق خود نباشند که جا دارد از مساعدت و برنامه‌ریزی مالکان باشگاه تشکر کنم.

دایی در ادامه تاکید کرد: نه تنها حضورم در هیئت مدیره هیچ تداخلی با فعالیتم به عنوان سرمربی راه‌آهن نخواهد داشت بلکه مطمئنم حضور در هیئت مدیره باشگاه به نفع تیم فوتبال راه آهن هم خواهد بود چرا که از این طریق می‌توان بحث‌های مربوط به تیم را به راحتی در هیئت مدیره مطرح کرد و به حل و فصل مشکلات پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: به نظرم اتفاقی که با حضور بخش خصوصی برای تیم راه‌آهن افتاد می‌تواند برای دیگر تیم‌های فوتبال ما نیز رخ دهد، به شرط آنکه از بخش خصوصی حمایت شود و ما کاری کنیم که سایر بخش‌های خصوصی نیز با اشتیاق بیشتری در ورزش قهرمانی هزینه کنند.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن یادآور شد: همان‌طور که می‌دانید رفته رفته و بر اساس قوانین، تمام تیم‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و امیدواریم طوری در تیم فوتبال راه‌آهن فعالت کنیم که زمینه‌ساز و مشوق حضور سایر بخش‌های خصوصی در ورزش باشیم.

عضو هیئت مدیره باشگاه راه آهن افزود: بدون شک در این راه به حمایت مسئولان ورزش کشور، فدراسیون فوتبال، رسانه‌ها و ... نیاز داریم و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی از حضور در ورزش قهرمانی دلسرد شده و عطای کار را به لقایش ببخشد.

وی تاکید کرد: همان‌طور که می‌دانید امسال بسیاری از تیم‌های دولتی بر اساس قوانین حق هزینه کردن برای فوتبال حرفه‌ای را ندارند و به مشکلاتی برخورده‌اند و دیر یا زود هم تیم‌ها می‌بایست مسیری که راه‌آهن طی کرده را طی کنند.

دایی تصریح کرد: تا جائیکه می‌دانم برای واگذاری تیم فوتبال راه‌آهن به بخش خصوصی 9 ماه وقت صرف شده و تلاش‌های زیادی صورت گرفته و امروز می‌بینم که این تیم حق و حقوق بازیکنان خود را سر موعد پرداخت کرده و بسیاری از مشکلات و موانع به راحتی در یک ماه و نیم حضور مالکان باشگاه حل و فصل شده است.

علی دایی درباره وضعیت تیم فوتبال راه‌آهن نیز گفت: تیم در شرایط خوبی قرار دارد و امیدواریم که در بازی با تیم خوب فجرسپاسی شیراز بتوانیم با پیروزی میدان را ترک کنیم.