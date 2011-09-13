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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

ازفردا/

تیم شمشیربازی زنجان در رقابت هایی لیگ برتر حاضر می شود

تیم شمشیربازی زنجان در رقابت هایی لیگ برتر حاضر می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شمشیربازی استان زنجان گفت: فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر شمشیربازی باشگاه‌های کشور با حضور 9 تیم از فردا آغاز می‌شود که در همین راستا تیم زنجان همانند سال گذشته با عوان صنایع و معادن در این مسابقات حضور خواهد داشت.

رضا سودی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: قرعه‌کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر امروز انجام می شود تا حریفان نماینده استان در هفته اول رقابت‌ها مشخص شود که بدون شک، بازی اول می‌تواند برای همه تیم‌ها از حساسیت بالایی برخوردار باشد.
 
وی با ابراز تأسف از اینکه تا به امروز هیچ مبلغی بابت هزینه در لیگ برتر به تیم زنجان اختصاص نیافته است ادامه داد: مبلغ 35 میلیون تومان برای حضور در لیگ برتر امسال پیش‌بینی شده است که متأسفانه این مهم تا به امروز محقق نشده است که امیدواریم این مشکل باعث افت کار فنی و روحی تیم در این مسابقات نشود.
 
سودی با بیان اینکه رقابت‌های امسال هم در سه رشته سابر، فلوره و اپه برگزار خواهد شد، افزود: تیم زنجان در سال گذشته، تجربه میزبانی این رقابت‌ها را بر عهده داشت، به همین خاطر امسال نیز پیشنهاد میزبانی را به فدراسیون داده‌ایم تا در دور برگشت، میزبان لیگ برتر شمشیربازی باشیم.
کد مطلب 1407051

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