"شیفت شب" اواخر مهر کلید می خورد/"آمین خواهیم گفت"در انتظار پروانه نمایش

سامان سالور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این فیلم به تهیه کنندگی محمد کمالی پور ساخته خواهد شد و برای گرفتن پروانه ساخت آن اقدام کردیم. فضای "شیفت شب" کاملا اجتماعی و متفاوت از دیگر آثارم است.

وی افزود: فیلم "آمین خواهیم گفت" هم مدتی است آماده نمایش شده و برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام کردیم. البته اولین نمایش این فیلم در جشنواره فجر امسال است.

"آمین خواهیم گفت" روایت قصه‌ای عاشقانه در بستری انسانی است. بازیگران این فیلم عبارتند از: محمود نظرعلیان، علیرضا مهران، آزاده زارعی، ساناز اسدی، حمید حبیبی‌فر، محمد فصیحی، حسن سکوند، میسا مولوی و با حضور فرزاد حسنی.

عوامل این پروژه عبارتند از طراح صحنه، نویسنده و کارگردان: سامان سالور، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، صدابردار: حسن زاهدی، طراح گریم: رسول سیدعربی، برنامه‌ریز: ساسان سالور، طراح لباس: محبوبه غفاری و مسئول جلوه‌های ویژه: داود رسولیان.