آبادانی محلات محروم اردبیل وابسته به همکاری اهالی است

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر سه شنبه در بازدید از محلات محروم "شهید جهانبانی و پاشاپور" اظهار داشت: کاهش فاصله مناطق مختلف شهر اردبیل از اولویت های اصلی شهرداری است و تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و کار همه جانبه است.

وی ضمن بررسی مشکلات عمرانی محلات محروم اردبیل خواستار رعایت قوانین شهری و اخذ پروانه در ساخت و سازها و عدم هدایت آب های سطحی توسط اهالی به کوچه ها شد.

شهردار اردبیل عنوان کرد: تا دو سال آینده عملیات سطح سازی، جدول گذاری و آسفالت محلات شهید جهانبانی و پاشاپور نیز پایان می یابد.

در این بازدید چند تن از اهالی و هئیت امنای مسجد محلات محروم مسائل و مشکلات محلات خود را با شهردار اردبیل در میان گذاشتند

محلات شهید جهانبانی و شهید پاشاپور در جوار منطقه میر اشرف اردبیل واقع شده و از محرومترین محلات منطقه سه اردبیل محسوب می شوند.

