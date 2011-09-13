  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

بدری عنوان کرد:

آبادانی محلات محروم اردبیل وابسته به همکاری اهالی است

آبادانی محلات محروم اردبیل وابسته به همکاری اهالی است

اردبیل - خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل گفت: آبادانی محلات محروم تنها با همکاری خود اهالی این محلات امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر سه شنبه در بازدید از محلات محروم "شهید جهانبانی و پاشاپور" اظهار داشت: کاهش فاصله مناطق مختلف شهر اردبیل از اولویت های اصلی شهرداری است و تحقق این امر نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و کار همه جانبه است.

وی ضمن بررسی مشکلات عمرانی محلات محروم اردبیل خواستار رعایت قوانین شهری و اخذ پروانه در ساخت و سازها و عدم هدایت آب های سطحی توسط اهالی به کوچه ها شد.

 شهردار اردبیل عنوان کرد: تا دو سال آینده عملیات سطح سازی، جدول گذاری و آسفالت محلات شهید جهانبانی و پاشاپور نیز پایان می یابد.

در این بازدید چند تن از اهالی و هئیت امنای مسجد محلات محروم مسائل و مشکلات محلات خود را با شهردار اردبیل در میان گذاشتند

محلات شهید جهانبانی و شهید پاشاپور در جوار منطقه میر اشرف اردبیل واقع شده و از محرومترین محلات منطقه سه اردبیل محسوب می شوند.
 

کد مطلب 1407055

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها