665 مورد انتقاد از پلیس در لرستان/ هزار نفر تقدیر کردند

سردار کاظم علیزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر به تماس های مردمی با نظارت همگانی 197 در طول 5 ماه نخست سالجاری اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت یکهزار و 2 مورد تقدیر از پلیس صورت گرفته است.

وی با اشاره به طرح 240 مورد پیشنهاد در تماس با سامانه 197، بیان داشت: در طول 5 ماه نخست سالجاری 96 مورد شکایت از پلیس نیز در استان ثبت شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به دو هزار و 3 مورد تماس با دفتر نظارت همگانی پلیس، یادآور شد: از این تعداد تماس مردمی 665 مورد انتقاد از عملکرد پلیس بوده است.

سردار علیزاده در ادامه سخنان خود به دیگر فعالیت های پلیس در مدت زمان یاد شده اشاره کرد و گفت: در 5 ماه نخست سال جاری 4 هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان کشف و ضبط شده است.

وی در ادامه به کاهش 100درصدی وقوع آدم ربایی و گروگانگیری در استان اشاره کرد و کشف 25 مورد سرقت به عنف و کشف 273 فقره سرقت منزل را از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت برشمرد.