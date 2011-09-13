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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

سردار علیزاده مطرح کرد:

665 مورد انتقاد از پلیس در لرستان/ هزار نفر تقدیر کردند

665 مورد انتقاد از پلیس در لرستان/ هزار نفر تقدیر کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به دریافت نزدیک به 665 مورد انتقاد از پلیس در این استان، گفت: این در حالیست که بیش از هزار نفر نیز در تماس با دفتر نظارت همگانی از خدمات پلیس تقدیر کردند.

سردار کاظم علیزاده در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر به تماس های مردمی با نظارت همگانی 197 در طول 5 ماه نخست سالجاری اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت یکهزار و 2 مورد تقدیر از پلیس صورت گرفته است.

وی با اشاره به طرح 240 مورد پیشنهاد در تماس با سامانه 197، بیان داشت: در طول 5 ماه نخست سالجاری 96 مورد شکایت از پلیس نیز در استان ثبت شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به دو هزار و 3 مورد تماس با دفتر نظارت همگانی پلیس، یادآور شد: از این تعداد تماس مردمی 665 مورد انتقاد از عملکرد پلیس بوده است.

سردار علیزاده در ادامه سخنان خود به دیگر فعالیت های پلیس در مدت زمان یاد شده اشاره کرد و گفت: در 5 ماه نخست سال جاری 4 هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان کشف و ضبط شده است.

وی در ادامه به کاهش 100درصدی وقوع آدم ربایی و گروگانگیری در استان اشاره کرد و کشف 25 مورد سرقت به عنف و کشف 273 فقره سرقت منزل را از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت برشمرد.

کد مطلب 1407056

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