مشاورین نقش مهمی در راستای تضمین موفقیت دانش آموز در آینده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی استانی مشاورین دبیرستان های استان کردستان با اشاره به جایگاه و منزلت مشاورین در مدارس در خصوص راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش آموزان افزود: در ساختار آموزش و پرورش که مهمترین رکن تربیت افراد صالح و سالم در جامعه است نقش مشاور در توسعه و پایداری این مهم بسیار تأثیرگذار است.

وی اظهارداشت: مشاورین می توانند با راهنمایی ها و مشاوره مناسب خود دانش آموزان را به سوی یک انتخاب درست در خصوص ادامه تحصیل و راه یابی به موقع به بازار کار تشویق کنند و از ایجاد یک جامعه بیکار و باسواد جلوگیری کنند و این کار میسر نمی شود مگر اینکه دانش آموزان ارزش و نیاز جامعه به رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را درک کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش در ادامه به معضل بیکاری جوانان و قشر عمده ایی از آنان را که افراد باسوادی هستند اشاره و بیان کرد: اگر در گذشته دانش آموزان به سمت و سویی مناسب در انتخاب رشته تحصیلی خود هدایت می شدند چه بسا اکنون جامعه ایی پویا و مشتعل از فرصت های شغلی مناسب پیش روی آنان بود.

ساکی در ادامه یادآور شد: از 23 هزار نفر دانش آموز مقطع اول و دوم متوسطه سال گذشته تنها 11 هزار نفر از آنان قبولی خرداد بوده اند و از این تعداد نیز تنها دو هزار و 800 نفر در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش جذب شده اند که این آمار با ظرفیت 15 هزار نفری در پذیرش این رشته ها فاصله زیادی دارد.

وی گفت: انتظار می رود با توجه به این آمار مشاوران در هنگام انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان، آنان را با ارزش رشته های فنی بیشتر آشنا کنند و دانش آموزان را به سوی این رشته ها سوق دهند.

گفتنی است گردهمایی استانی مشاورین دبیرستان های استان کردستان به همت معاونت آموزش متوسطه و معاونت پرورشی و تربیت بدنی با شرکت بیش از 150 نفر از مشاوران مدارس سراسر استان در محل باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد.