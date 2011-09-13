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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

ساکی:

مشاورین نقش مهمی در راستای تضمین موفقیت دانش آموز در آینده دارند

مشاورین نقش مهمی در راستای تضمین موفقیت دانش آموز در آینده دارند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: مشاورین در مدارس تنها هدایتگر تحصیلی نیستند بلکه چشم انداز موفقیت آینده دانش آموزان را به نوعی ترسیم و طراحی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی استانی مشاورین دبیرستان های استان کردستان با اشاره به جایگاه و منزلت مشاورین در مدارس در خصوص راهنمایی و هدایت تحصیلی دانش آموزان افزود: در ساختار آموزش و پرورش که مهمترین رکن تربیت افراد صالح و سالم در جامعه است نقش مشاور در توسعه و پایداری این مهم بسیار تأثیرگذار است.

وی اظهارداشت: مشاورین می توانند با راهنمایی ها و مشاوره مناسب خود دانش آموزان را به سوی یک انتخاب درست در خصوص ادامه تحصیل و راه یابی به موقع به بازار کار تشویق کنند و از ایجاد یک جامعه بیکار و باسواد جلوگیری کنند و این کار میسر نمی شود مگر اینکه دانش آموزان ارزش و نیاز جامعه به رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش را درک کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش در ادامه به معضل بیکاری جوانان و قشر عمده ایی از آنان را که افراد باسوادی هستند اشاره و بیان کرد: اگر در گذشته دانش آموزان به سمت و سویی مناسب در انتخاب رشته تحصیلی خود هدایت می شدند چه بسا اکنون جامعه ایی پویا و مشتعل از فرصت های شغلی مناسب پیش روی آنان بود.

ساکی در ادامه یادآور شد: از 23 هزار نفر دانش آموز مقطع اول و دوم متوسطه سال گذشته تنها 11 هزار نفر از آنان قبولی خرداد بوده اند و از این تعداد نیز تنها دو هزار و 800 نفر در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش جذب شده اند که این آمار با ظرفیت 15 هزار نفری در پذیرش این رشته ها فاصله زیادی دارد.

وی گفت: انتظار می رود با توجه به این آمار مشاوران در هنگام انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان، آنان را با ارزش رشته های فنی بیشتر آشنا کنند و دانش آموزان را به سوی این رشته ها سوق دهند.

گفتنی است گردهمایی استانی مشاورین دبیرستان های استان کردستان به همت معاونت آموزش متوسطه و معاونت پرورشی و تربیت بدنی با شرکت بیش از 150 نفر از مشاوران مدارس سراسر استان در محل باشگاه فرهنگیان سنندج برگزار شد.

کد مطلب 1407058

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