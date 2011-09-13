خطر جدی بازگشت استعمار غرب به لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستوراردن امروز درباره نفوذ و تسلط روزافزون غرب بر امور لیبی نوشت: در روزهای اخیر یکی از روزنامه نگاران سندی را که " ایان مارتین" یکی از مشاوران برجسته بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی تهیه و تنظیم کرده ، به دست آورده است.

"جمیل مطر" نویسنده این مقاله می نویسد: این سند به صراحت می گوید که قطعنامه شورای امنیت درباره دخالت ناتو در امور داخلی این کشور حتی پس از سقوط رژیم قذافی و تشکیل نظامی جدید نیز قابل اجرا خواهد بود.

به معنای دیگر بر اساس این سند، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به برخی از ماموریتهای محوله به آن به صورت مستقیم دراین کشور ادامه می دهد.

در ادامه این گزارش آمده است که بسیار بعید است که نقشی به اتحادیه آفریقا برای حضور در لیبی داده شود." ایان مارتین" در تاکید کرده است پس از رایزنی با بخشهای مختلف سازمان ملل متحد دریافته است که هر یک از بخشهای مبارزه با مواد مخدر، برنامه توسعه و رشد سازمان ملل متحد، سازمان مهاجرت بین المللی و همچنین صندوق بین المللی پول برای حضور و ایفای نقش در لیبی به شدت علاقه مند هستند.

این در حالی است که بنا بر اخبار رسیده، این تصمیم گیری های خودسرانه از سوی سازمان ملل متحد و به ویژه شخص "بان کی مون" در حالی اتخاذ شد که اصلا خواست، تمایل نمایندگان مردم لیبی دراین باره حتی شنیده هم نشد که آیا آنان اصلا رغبتی به حضور سازمان ملل متحد وغرب در کشورشان دارند یا خیر؟

به این ترتیب می توان دریافت که این تصمیمات سازمان ملل متحد فقط به موضوع مهم یعنی منافع آنان در لیبی برمی گردد و نمی توان این تصمیم آنان را برخاسته از حسن نیت دانست، بلکه کاملا با سوء نیت اتخاذ شده است.

"جمیل مطر" در بخش پایانی این مقاله خاطرنشان می کند: از سوی دیگر کشف کردیم که ناتو سندی را از روزهای اول انقلاب لیبی آماده و تنظیم کرده که با نام " سند بروکسل" شناخته می شود و سندی دیگرهم درحال حاضر در نیویورک درحال تنظیم است که این اسناد تاکید می کند که ناتو لیبی را طی سالهای آتی ترک نخواهد کرد.