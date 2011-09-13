سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تشکیل وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت و شروع مراحل ادغام سازمانهای تابعه دو وزارتخانه سابق در سطح استانها، معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت، طی حکمی حمید صدری ـ رئیس سازمان بازرگانی استان ـ را بعنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان و مسوول کمیته ادغام منصوب کرد.

صفدر رحمت آبادی در این حکم خطاب به حمید صدری آورده است: « نظر به تعهد، تجربه و شایستگی های علمی جنابعالی به موجب این حکم به سمت " سرپرست سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان" و " مسوول کمیته ادغام" منصوب می شوید تا با بهره گیری از تمام توان، منابع و امکانات هر دو سازمان سابق صنایع و معادن و بازرگانی، ضمن انجام وظایف و تکالیف ابلاغی سازمانهای مذکور و جلوگیری از هر گونه خلاء در خدمت رسانی به مردم شریف و تسهیل ارتباطات هر دو حوزه، نسبت به انجام فرایندهای ادغام اعم از اقدامات مقدماتی (تجمیع وظایف و امکانات و ...) و اقدامات تکمیلی و نهایی مطابق با دستورالعمل هایی که متعاقبا ارسال می شود اقدام نمایید."

همچنین در این حکم، بر تلاش در ایجاد سازمانی چابک، انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول علمی در راستای تحقق اهداف ترسیم شده برای ادغام، به ویژه برنامه های ارائه شده مقام عالی وزارت و همکاری و نیز همراهی و تعامل لازم کلیه مدیران، رؤسا و کارکنان ادارات، شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته وزارت متبوع در روند اجرا و تحقق کامل امر ادغام تأکید شده است.



