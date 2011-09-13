فنی و حرفه ای و خانه کارگر کردستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان ظهر سه شنبه در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به روند امضای تفاهم نامه های همکاری با ادارات دولتی و خصوصی در سطح استان کردستان اظهارداشت: به منظور فراهم کردن زمینه های بهره مندی کارگران از مزایای آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی تفاهم نامه آموزشی بین این دو مرکز منعقد شده است.

سید جمیل احمدی هدف از انعقاد تفاهم نامه آموزشی با خانه کارگر استان کردستان را توجه به تامین نیازهای کارگران استان دانست و گفت: پیرامون نیاز سنجی و برآورد نیازهای آموزشی استفاده بهینه از توان کارشناسی جهت توسعه آموزشی های مورد نیاز و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری آزمون از جمله مواردی است که بر روی آن تاکید شده است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان بیان کرد: در راستای انعقاد این تفاهم نامه معرفی کارگران شاغل به مراکز آموزشی فنی و حرفه ای جهت گذراندن دوره هایی بر اساس امکانات و استانداردهای موجود و اخذ آزمون تئوری و عملی از متقاضیان اقدام خواهد شد.

احمدی صدور پروانه مهارت جهت استفاده شاغلان صنعت ساختمان را از دیگر مزایای تفاهم نامه آموزشی دانست و اعلام کرد: بر اساس امتیازات اعلام شده در این تفاهم نامه جهت صدور مجوز تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای بر اساس ضوابط و مقررات اقداماتی انجام خواهد شد.

وی با بیان وظایف خانه کارگر استان کردستان افزود: تامین فضای آموزشی مناسب کارگاه و تجهیزات مورد نیاز، معرفی به موقع کارگران به آموزش فنی و حرفه ای از جمله تعهدات خانه کارگر استان است.

این تفاهم نامه در 5 ماده و 19 بند به مدت یک سال تنظیم و دو طرف قرارداد ملزم به اجرای مفاد آن هستند.