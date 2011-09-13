به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز دوم از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که در شهر استانبول ترکیه در حال برگزاری است، بشیر باباجان‌زاده با شکست کشتی گیری از بلاروس به دور سوم مسابقات راه یافت.

باباجان‌زاده فرنگی کار وزن 120 کیلوگرم کشورمان که در دور نخست "گوگیسوانیدزه" از گرجستان را در دو تایم با نتیجه 3 بر صفر شکست داده بود در دور دوم مقابل "چوگوشویلی" از بلاروس در دو تایم با نتایج مشابه یک بر صفر به پیروزی رسید و به جمع 16 کشتی گیر برتر این وزن راه یافت. باباجان‌زاده در دور سوم مسابقات به مصاف "آنوچین" از روسیه می رود.

امروز همچنین امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان پس از یک دور استراحت در دور دوم کشتی گیر اوکراینی را شکست داد و راهی دور سوم رقابت‌ها شد. حبیب الله اخلاقی فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم کشورمان نیز در دور دوم با ناداوری مغلوب حریف ترکیه‌ای خود شد.

تیم ایران دیروز در روز نخست این مسابقات توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. این مسابقات روز چهارشنبه با رقابت کشتی گیران در وزن 74 کیلوگرم به پایان می رسد.