به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی با بیان اینکه پرسپولیس در اوج آمادگی روحی و بدنی به سر می‎برد و برای دیدار برابر استقلال انگیزه مثالزدنی دارد، اظهارداشت: البته نباید فراموش کرد که پرسپولیس و استقلال دشمن یکدیگر نیستند بلکه رقیبند. ضمن اینکه تجربه ثابت کرده هر گاه این دو تیم سرحال و آماده باشند تیم ملی با صلابت و قوی در مسابقات رسمی شرکت می‎کند.

وی در پاسخ به این سئوال که "هواداران معتقدند اولین پیروزی این فصل پرسپولیس با علی کریمی در دیدار مقابل استقلال رقم خواهد خورد. نظر خودت چیست؟"، اظهارداشت: در مورد این بازی مهمترین مسئله این است که چه بازیکنان، چه هواداران دو تیم اصول اخلاقی را رعایت کنند و در کنار آن ارائه‌گر فوتبالی سرعتی، جذاب و تماشاگرپسند باشند، خصوصا که این دیدار برای کشورهای حوزه خلیج فارس پخش مستقیم می‎شود.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: پس دیدار تیم‏های پرسپولیس و استقلال باید هشداری برای رقیبان آسیایی، بخصوص کشورهای همسایه باشد و تایید این موضوع که فوتبال ایران از نظر شخصیتی و فنی در سطح بالایی قرار دارد. از طرفی در فوتبال همیشه به بازی خوب امتیاز نمی‏‎دهند. امیدوارم هر تیمی که در مستطیل سبز بهتر بازی کرد و مستحق پیروزی بود، صاحب هر سه امتیاز مسابقه شود.

علی کریمی در مورد دیدگاه خود نسبت به داور دیدار دربی و اینکه ایرانی باشد یا خارجی توضیح داد و تصریح کرد: خوشبختانه در چند دربی گذشته داوران ایرانی عملکرد قابل قبولی داشتند. شخصا هم دوست دارم داوران ایرانی این بازی را قضاوت کنند البته داوری که تحت تاثیر حاشیه‎های بیرون از زمین قرار نگیرد. از طرفی اعتقاد دارم که پرسپولیس باید به حدی خوب بازی کند و صاحب موقعیت گل شود که حتی اشتباهات سهوی داور و کمک داور نتواند مانع پیروزی‎اش شود.

وی در مورد تاثیر مسائل روحی و روانی در دیدار دربی خاطرنشان کرد: این فاکتور برای این بازی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. البته اینکه چگونه بازیکنان دو تیم در بهترین شرایط روحی و روانی قرار بگیرند به هنر مسئولان آنها بستگی دارد اما در کنار همه اینها، جایگاه ویژه آمادگی بدنی و هماهنگی تیمی در فوتبال حرفه‏ای امروز جهان غیرقابل انکار است.

علی کریمی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو می‎کرد در مورد اینکه طی هفته‎های اخیر برخی با مطرح کردن نام یکی از مهره‎های ایرانی و خارجی تیم حریف قصد تحریک کریمی و رودررو قرار دادنش با تیم حریف را داشتند نیز توضیح داد.

ملی‎پوش تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اگر فوتبالیست بخواهد با مصاحبه یک مسئول یا یک بازیکن حریف از کوره در برود و هر روز بخواهد پاسخگوی این و آن باشد، به نظر من فوتبالیست نیست. اصلا اینگونه مسائل در فوتبال امروز جهان منسوخ شده است. از طرفی شخصا معتقدم اگر قرار باشد جواب کسی را بدهم باید در زمین مسابقه و با ارائه توانایی‎هایم این کار را انجام دهم.

وی به این پرسش که " قبول دارید دربی همیشه حساس است و نمی‎توان این بازی را به چشم بازی‏های دیگر دید؟" پاسخ مثبت داد و خاطرنشان کرد: از زمانی که به یاد دارم دیدارهای دربی حساس و پراسترس بوده و نمی‎توان آن را نادیده گرفت. خیلی‌ها قصد داشتند این مسابقه را عادی جلوه دهند اما نتوانستند. البته برای بازیکنان حساسیت بازی تا 5 الی 10 دقیقه ادامه دارد و بعد از آن عادی می‎شود اما در مجموع دیدار دربی به عنوان سمبل لیگ برتر فوتبال ایران به شمار می‎رود و همیشه حساس است.

علی کریمی در مورد اینکه بازیکنان پرسپولیس برخلاف بازیکنان سایر تیم‎ها حتی چک هم به عنوان پیش پرداخت از باشگاه دریافت نکرده‎اند، یادآور شد: فعلا همه به فکر ارائه فوتبالی منطقی و کسب هر سه امتیاز در دیدار دربی هستند. بازیکنان دو تیم به خوبی درک کرده‎اند که پرسپولیس و استقلال سال‌هاست با چنین مشکلاتی مواجه هستند و بالاخره اینکه، بازیکنان پرسپولیس با توجه به عملکرد مدیریت فعلی باشگاه در مورد مسائل مالی، نگرانی از این بابت ندارند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد دیدار برابر برابر ذوب آهن و عملکرد خود و هم تیمی‎هایش در این بازی گفت: مهم عزم و انگیزه مثالزدنی تیم است که خوشبختانه پرسپولیس روز به روز به این هدف نزدیکتر می‎شود. در این بازی من و دیگر ملی‌پوشان پرسپولیس واقعا خسته بودیم ولی وقتی به جمع بازیکنان ملحق شدیم و شور و نشاط بچه‎ها را برای رویارویی مقابل ذوب آهن دیدیم، باور کنید خستگی را فراموش کردیم.

وی با یادآوری عملکرد داور دیدار تیم‌های پرسپولیس و ذوب آهن افزود: ذوب آهن یکی از تیم‎های خوب و توانمند فوتبال لیگ ایران است که از بازیکنان کلیدی بهره می‏برد. این موضوع به جذاب‎تر شدن دیدار کمک کرد. در مورد داوری هم فکر می‎کنم کارشناسان نظر بدهند، بهتر باشد. اظهارنظر من و حتی پیشکسوتان و کارشناسان تاثیری در نتیجه رقم خورده نخواهد گذاشت.

"به نظر کارشناسان کریمی در پست نوک حمله موفق عمل کرد، نظر خودت چیست؟"، علی کریمی در پاسخ به این سئوال پایانی اظهارداشت: در فوتبال پیشرفته و حرفه‏ای امروز جهان، بازیکن باید توانایی حضور حداقل در دو یا سه پست کلیدی را داشته باشد. ضمن اینکه من پیش از این برای تیم‎های مختلف در این پست بازی کرده بودم و با آن بیگانه نبودم اما مهم نظر سرمربی است که تشخیص می‎دهد باید در چه منطقه‎ای از زمین بازی کنم.