به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی با بیان اینکه پرسپولیس در اوج آمادگی روحی و بدنی به سر میبرد و برای دیدار برابر استقلال انگیزه مثالزدنی دارد، اظهارداشت: البته نباید فراموش کرد که پرسپولیس و استقلال دشمن یکدیگر نیستند بلکه رقیبند. ضمن اینکه تجربه ثابت کرده هر گاه این دو تیم سرحال و آماده باشند تیم ملی با صلابت و قوی در مسابقات رسمی شرکت میکند.
وی در پاسخ به این سئوال که "هواداران معتقدند اولین پیروزی این فصل پرسپولیس با علی کریمی در دیدار مقابل استقلال رقم خواهد خورد. نظر خودت چیست؟"، اظهارداشت: در مورد این بازی مهمترین مسئله این است که چه بازیکنان، چه هواداران دو تیم اصول اخلاقی را رعایت کنند و در کنار آن ارائهگر فوتبالی سرعتی، جذاب و تماشاگرپسند باشند، خصوصا که این دیدار برای کشورهای حوزه خلیج فارس پخش مستقیم میشود.
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: پس دیدار تیمهای پرسپولیس و استقلال باید هشداری برای رقیبان آسیایی، بخصوص کشورهای همسایه باشد و تایید این موضوع که فوتبال ایران از نظر شخصیتی و فنی در سطح بالایی قرار دارد. از طرفی در فوتبال همیشه به بازی خوب امتیاز نمیدهند. امیدوارم هر تیمی که در مستطیل سبز بهتر بازی کرد و مستحق پیروزی بود، صاحب هر سه امتیاز مسابقه شود.
علی کریمی در مورد دیدگاه خود نسبت به داور دیدار دربی و اینکه ایرانی باشد یا خارجی توضیح داد و تصریح کرد: خوشبختانه در چند دربی گذشته داوران ایرانی عملکرد قابل قبولی داشتند. شخصا هم دوست دارم داوران ایرانی این بازی را قضاوت کنند البته داوری که تحت تاثیر حاشیههای بیرون از زمین قرار نگیرد. از طرفی اعتقاد دارم که پرسپولیس باید به حدی خوب بازی کند و صاحب موقعیت گل شود که حتی اشتباهات سهوی داور و کمک داور نتواند مانع پیروزیاش شود.
وی در مورد تاثیر مسائل روحی و روانی در دیدار دربی خاطرنشان کرد: این فاکتور برای این بازی از اهمیت ویژهای برخوردار است. البته اینکه چگونه بازیکنان دو تیم در بهترین شرایط روحی و روانی قرار بگیرند به هنر مسئولان آنها بستگی دارد اما در کنار همه اینها، جایگاه ویژه آمادگی بدنی و هماهنگی تیمی در فوتبال حرفهای امروز جهان غیرقابل انکار است.
علی کریمی که با سایت باشگاه پرسپولیس گفتگو میکرد در مورد اینکه طی هفتههای اخیر برخی با مطرح کردن نام یکی از مهرههای ایرانی و خارجی تیم حریف قصد تحریک کریمی و رودررو قرار دادنش با تیم حریف را داشتند نیز توضیح داد.
ملیپوش تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اگر فوتبالیست بخواهد با مصاحبه یک مسئول یا یک بازیکن حریف از کوره در برود و هر روز بخواهد پاسخگوی این و آن باشد، به نظر من فوتبالیست نیست. اصلا اینگونه مسائل در فوتبال امروز جهان منسوخ شده است. از طرفی شخصا معتقدم اگر قرار باشد جواب کسی را بدهم باید در زمین مسابقه و با ارائه تواناییهایم این کار را انجام دهم.
وی به این پرسش که " قبول دارید دربی همیشه حساس است و نمیتوان این بازی را به چشم بازیهای دیگر دید؟" پاسخ مثبت داد و خاطرنشان کرد: از زمانی که به یاد دارم دیدارهای دربی حساس و پراسترس بوده و نمیتوان آن را نادیده گرفت. خیلیها قصد داشتند این مسابقه را عادی جلوه دهند اما نتوانستند. البته برای بازیکنان حساسیت بازی تا 5 الی 10 دقیقه ادامه دارد و بعد از آن عادی میشود اما در مجموع دیدار دربی به عنوان سمبل لیگ برتر فوتبال ایران به شمار میرود و همیشه حساس است.
علی کریمی در مورد اینکه بازیکنان پرسپولیس برخلاف بازیکنان سایر تیمها حتی چک هم به عنوان پیش پرداخت از باشگاه دریافت نکردهاند، یادآور شد: فعلا همه به فکر ارائه فوتبالی منطقی و کسب هر سه امتیاز در دیدار دربی هستند. بازیکنان دو تیم به خوبی درک کردهاند که پرسپولیس و استقلال سالهاست با چنین مشکلاتی مواجه هستند و بالاخره اینکه، بازیکنان پرسپولیس با توجه به عملکرد مدیریت فعلی باشگاه در مورد مسائل مالی، نگرانی از این بابت ندارند.
کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در مورد دیدار برابر برابر ذوب آهن و عملکرد خود و هم تیمیهایش در این بازی گفت: مهم عزم و انگیزه مثالزدنی تیم است که خوشبختانه پرسپولیس روز به روز به این هدف نزدیکتر میشود. در این بازی من و دیگر ملیپوشان پرسپولیس واقعا خسته بودیم ولی وقتی به جمع بازیکنان ملحق شدیم و شور و نشاط بچهها را برای رویارویی مقابل ذوب آهن دیدیم، باور کنید خستگی را فراموش کردیم.
وی با یادآوری عملکرد داور دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن افزود: ذوب آهن یکی از تیمهای خوب و توانمند فوتبال لیگ ایران است که از بازیکنان کلیدی بهره میبرد. این موضوع به جذابتر شدن دیدار کمک کرد. در مورد داوری هم فکر میکنم کارشناسان نظر بدهند، بهتر باشد. اظهارنظر من و حتی پیشکسوتان و کارشناسان تاثیری در نتیجه رقم خورده نخواهد گذاشت.
"به نظر کارشناسان کریمی در پست نوک حمله موفق عمل کرد، نظر خودت چیست؟"، علی کریمی در پاسخ به این سئوال پایانی اظهارداشت: در فوتبال پیشرفته و حرفهای امروز جهان، بازیکن باید توانایی حضور حداقل در دو یا سه پست کلیدی را داشته باشد. ضمن اینکه من پیش از این برای تیمهای مختلف در این پست بازی کرده بودم و با آن بیگانه نبودم اما مهم نظر سرمربی است که تشخیص میدهد باید در چه منطقهای از زمین بازی کنم.
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