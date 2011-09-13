کردستان رتبه هفتم کشور را در کاهش تصادفات جاده ای کسب کرد

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی، استان کردستان در سه ماهه اول سال 90، رتبه هفتم کشوری را در کاهش متوفیان حوادث رانندگی در بین سایر استان ها کسب کرده است.

وی ادامه داد: تعداد متوفیان حوادث رانندگی در سطح استان کردستان در سه ماهه اول سال 90 در بخش درون شهری هشت نفر بوده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از کاهش 29 درصدی حکایت دارد.

رئیس پلیس راه استان کردستان یادآور شد: همچنین بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده در بخش برون شهری نیز در مدت سه ماه 25 نفر کشته شده اند که این آمار هم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن معادل 22 درصد کاهش داشته است.

نادری در پایان گفت: تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی در استان کردستان در سه ماهه اول سال 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع 22.9 درصد کاهش پیدا کرده است به نحوی که در این مدت 33 نفر در تصادفات برون شهری و درون شهری کشته شده اند.