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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

لاهیجان شهر اجدادی "گیلانی"/ رشت و مولتان خواهر خوانده می شوند

لاهیجان شهر اجدادی "گیلانی"/ رشت و مولتان خواهر خوانده می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: نخست وزیر پاکستان لاهیجان را شهر آبا و اجدادی خود قلمداد کرد و گفت: اجداد من زمانی که 9 ساله بودم برای تحصیل از لاهیجان به بغداد مهاجرت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، "سید یوسف رضا گیلانی " در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران افزود: یکی از اجداد من دوباره از بغداد به مولتان پاکستان همان شهری اکنون زادگان من است، سفر و مقیم می شود.

وی همچنین درادامه به مذاکرات روز گذشته خود با " محمود احمدی نژاد " رئیس جمهور و " محمد رضا رحیمی " معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه دیروز تصمیم گرفته شد بین شهر رشت و مولتان پاکستان قرارداد خواهر خواندگی امضا شود.

نخست وزیر پاکستان از استاندار گیلان دعوت کردن به شهر مولتان سفر و این مراسم رسمی درمولتان پاکستان برگزار شود.

همچنین نخست وزیر پاکستان دستور داد ساز وکار همکاری های مشترک استان گیلان با پاکستان از طریق وزارت امور خارجه فراهم شود و مقررشد برای گسترش روابط اقتصادی، گردشگری و کشاورزی وزارت امور خارجه پاکستان پیگیری های لازم را انجام دهد.

یوسف رضا گیلانی همچنین در مراسم ضیافت نهاری که به میزبانی استاندار گیلان برگزار شده بود شرکت کرد.

کد مطلب 1407070

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