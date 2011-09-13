لاهیجان شهر اجدادی "گیلانی"/ رشت و مولتان خواهر خوانده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، "سید یوسف رضا گیلانی " در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران افزود: یکی از اجداد من دوباره از بغداد به مولتان پاکستان همان شهری اکنون زادگان من است، سفر و مقیم می شود.

وی همچنین درادامه به مذاکرات روز گذشته خود با " محمود احمدی نژاد " رئیس جمهور و " محمد رضا رحیمی " معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه دیروز تصمیم گرفته شد بین شهر رشت و مولتان پاکستان قرارداد خواهر خواندگی امضا شود.

نخست وزیر پاکستان از استاندار گیلان دعوت کردن به شهر مولتان سفر و این مراسم رسمی درمولتان پاکستان برگزار شود.

همچنین نخست وزیر پاکستان دستور داد ساز وکار همکاری های مشترک استان گیلان با پاکستان از طریق وزارت امور خارجه فراهم شود و مقررشد برای گسترش روابط اقتصادی، گردشگری و کشاورزی وزارت امور خارجه پاکستان پیگیری های لازم را انجام دهد.

یوسف رضا گیلانی همچنین در مراسم ضیافت نهاری که به میزبانی استاندار گیلان برگزار شده بود شرکت کرد.