لاهیجان شهر اجدادی "گیلانی"/ رشت و مولتان خواهر خوانده می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، "سید یوسف رضا گیلانی " در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران افزود: یکی از اجداد من دوباره از بغداد به مولتان پاکستان همان شهری اکنون زادگان من است، سفر و مقیم می شود.
وی همچنین درادامه به مذاکرات روز گذشته خود با " محمود احمدی نژاد " رئیس جمهور و " محمد رضا رحیمی " معاون اول رئیس جمهوری اشاره کرد و اظهار داشت: در جلسه دیروز تصمیم گرفته شد بین شهر رشت و مولتان پاکستان قرارداد خواهر خواندگی امضا شود.
نخست وزیر پاکستان از استاندار گیلان دعوت کردن به شهر مولتان سفر و این مراسم رسمی درمولتان پاکستان برگزار شود.
همچنین نخست وزیر پاکستان دستور داد ساز وکار همکاری های مشترک استان گیلان با پاکستان از طریق وزارت امور خارجه فراهم شود و مقررشد برای گسترش روابط اقتصادی، گردشگری و کشاورزی وزارت امور خارجه پاکستان پیگیری های لازم را انجام دهد.
یوسف رضا گیلانی همچنین در مراسم ضیافت نهاری که به میزبانی استاندار گیلان برگزار شده بود شرکت کرد.
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