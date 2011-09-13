اسامی روزهای هفته حج 90 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اسامی روزهای هفته حج سال 1390 از پنج شنبه 7مهرماه تا پنج شنبه 14را اعلام کرد. در جدول نام‌گذاری ایام هفته حج آمده است:

پنج‌شنبه - 1390.7.7 مصادف با 1 ذی‌القعده 1342 - حج و وحدت اسلامی

جمعه - 1390.7.8 مصادف با 2 ذی‌القعده 1342- حج، خودسازی و معنویت

شنبه - 1390.7.9 مصادف با 3ذی‌القعده 1342- حج و مسئولیت اسلامی

یک‌شنبه - 1390.7.10 مصادف با 4ذی‌القعده 1342- حج، مقام و منزلت زن

دوشنبه - 1390.7.11 مصادف با 5ذی‌القعده 1342- حج و ولایت و رهبری

سه‌شنبه - 1390.7.12 مصادف با 6ی‌القعده 1342-حج و برائت از مشرکین

چهارشنبه - 1390.7.13 مصادف با 3ذی‌القعده 1342- حج، بهداشت و سلامت

در ضمن شعار امسال هفته حج"حج، وحدت، بیداری و مسولیت اسلامی" بیان شده است.