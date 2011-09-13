برداشت انار از باغات طارم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زنگنه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سطح زیرکشت هزار و 500 هکتار از باغات انار در شهرستان طارم، افزود: برداشت محصول انار این شهرستان تا مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود از مجموع هزار و 500 هکتار سطح زیرکشت بیش از 15 هزار و 600 تن محصول برداشت شود ادامه داد: از این میزان 15 هزار و 300 تن جهت مصرف تازه‌خوری و 300 تن جهت تهیه رب انار استفاده خواهد شد.

مدیر جهادکشاورزی طارم، افزایش 100 هکتاری سطح زیرکشت باغات بارده این شهرستان نسبت به سال گذشته، طرح اصلاح باغات انار و هرس باغات انار، مبارزه با کرم گلوگاه انار و تغذیه مناسب را موجب افزایش برداشت این محصول عنوان کرد و یادآور شد: در مقایسه با سال گذشته، شاهد رشد 29 درصدی محصول انار در شهرستان طارم هستیم.

زنگنه با بیان اینکه بیش از 3 هزار خانوار بهره‌بردار انار در این شهرستان می‌باشد که بیش از 30 هزار نفرروز در کار برداشت انار طارم مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، درآمد حاصله از برداشت انار در این شهرستان به یک‌صد و 24 میلیارد ریال خواهد رسید.

وی ادامه داد: ارقام موجود انار در شهرستان طارم شامل انارهای شیرین، ملس شیرین، پوست سیاه، شاه‌بار، میخوش، دوستی، زاغ، پوست کدویی، ترش جنگلی و ترش محلی است که به سایر شهرستان‌های استان زنجان و استان‌های هم‌جوار صادر می‌شود.