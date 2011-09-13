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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۸

زنگنه:

برداشت انار از باغات طارم آغاز شد

برداشت انار از باغات طارم آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی شهرستان طارم گفت: عملیات برداشت انار در هزار و 30 هکتار از باغات بارده این شهرستان از نیمه دوم شهریورماه امسال آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زنگنه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سطح زیرکشت هزار و 500 هکتار از باغات انار در شهرستان طارم، افزود: برداشت محصول انار این شهرستان تا مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود از مجموع هزار و 500 هکتار سطح زیرکشت بیش از 15 هزار و 600 تن محصول برداشت شود ادامه داد: از این میزان 15 هزار و 300 تن جهت مصرف تازه‌خوری و 300 تن جهت تهیه رب انار استفاده خواهد شد.

مدیر جهادکشاورزی طارم، افزایش 100 هکتاری سطح زیرکشت باغات بارده این شهرستان نسبت به سال گذشته، طرح اصلاح باغات انار و هرس باغات انار، مبارزه با کرم گلوگاه انار و تغذیه مناسب را موجب افزایش برداشت این محصول عنوان کرد و یادآور شد: در مقایسه با سال گذشته، شاهد رشد 29 درصدی محصول انار در شهرستان طارم هستیم.

زنگنه با بیان اینکه بیش از 3 هزار خانوار بهره‌بردار انار در این شهرستان می‌باشد که بیش از 30 هزار نفرروز در کار برداشت انار طارم مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، درآمد حاصله از برداشت انار در این شهرستان به یک‌صد و 24 میلیارد ریال خواهد رسید.

وی ادامه داد: ارقام موجود انار در شهرستان طارم شامل انارهای شیرین، ملس شیرین، پوست سیاه، شاه‌بار، میخوش، دوستی، زاغ، پوست کدویی، ترش جنگلی و ترش محلی است که به سایر شهرستان‌های استان زنجان و استان‌های هم‌جوار صادر می‌شود.

کد مطلب 1407073

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