شام خوردن کمال خرازی باکالین پاول! /حاجی بابایی گزینه دولت برای ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز سه شنبه 22 شهریورماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:

مجتبی واحدی: من عامل وزارت اطلاعات نیستم

جهان نیوز نوشت : مجتبی واحدی، مشاور پناهنده شده مهدی کروبی در یادداشتی در سایت های اپوزیسیون با بیان اینکه برخی سایت ها نوشته اند پیشنهاد من می تواند "بازی جدید وزارت اطلاعات" پس از «پروژه مدحی» باشد، با رد این موضوع عنوان کرده است: اگر پیشنهاد من در مورد کنگره ملی و تماس هایی که برای پیشبرد این پروژه انجام می دهم پروژه وزارت اطلاعات بود قاعدتاً آنها باید دست نگاه می داشتند تا عده زیادی در این دام بیفتند و سپس جشن دیگری همچون « MADHISHOW» به راه بیندازند.

بازداشت مدیرعامل یکی از باشگاه‌های فوتبال کشور

خبرگزاری فارس نوشت : «الف. ع» که مدیرعاملی یکی از باشگاه‌های فوتبال کشور را برعهده دارد، به خاطر مسائل مالی مرتبط با پرونده اختلاس 3000میلیاردی بانکی بازداشت شد. وی در دهه 60 جزء یکی از استانداران دولت هاشمی بوده است.

ماجرای دعوت احمدی‌نژاد از بن‌علی برای سفر به ایران!

سایت خبری مشرق به نقل از ویکی لیکس نوشت : طبق یک سند اطلاعاتی که در ۲۱ ژانویه سال ۲۰۰۹ میلادی تنظیم شده است، محمدرضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد و نماینده ویژه رئیس‌جمهور ایران در سفری دو روزه از ۱۲ تا ۱۳ ژانویه به تونس رفت و با زین‌العابدین بن علی دیکتاتور این کشور و وزیر امور خارجه عبدالوهاب عبدالله دیدار کرد تا در مورد روابط دو کشور، بحث کنند. رحیمی در این سفر از بن علی و وزیر امور خارجه تونس برای سفر رسمی به ایران دعوت می کند ولی دولت تونس مخالفت می کند . جالب اینکه در ادامه این سند ویکی‌لیکس، توضیحی تکمیلی از سفارت آمریکا در تونس درج شده که متن آن از این قرار است: عبدالله -وزیر خارجه - بیش از حد اهمیت سفر رحیمی را پایین آورد! وی با بی‌توجهی به پست و مقام رحیمی، گفت: ایران که شش هفت‌تا معاون رئیس‌جمهور دارد!

آزادی دو تبعه آمریکایی متهم به جاسوسی

سایت خبری جهان به نقل از شبکه آمریکایی سی بی اس در خبری اعلام کرد: رئیس جمهور ایران گفته است دوتبعه آمریکایی متهم به جاسوسی طی ۲ روز آینده آزاد خواهند شد.

در همین راستا مسعود شفیعی وکیل شین بائر و جاش فتال به خبرگزاری فارس گفت :شعبه 36 تجدیدنظر دادگاه انقلاب اسلامی با آزادی این دو تبعه آمریکایی با قرار وثیقه نیم میلیون دلاری موافقت کرد.

بهزاد نبوی: کولر خانه مهستی را من نصب کردم

سایت خبری پارسینه با اشاره به خاطرات منتشر نشده بهزاد نبوی از دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی و چگونگی فرار و مخفی شدنش آورده است :در ابتدای دوران مخفی شدن نه خانه‌ای داشتیم نه یک شغل پوششی برای خود انتخاب کرده بودیم، برای اینکه در زندگی مخفی موفق شویم، چند روزی را به قبرستان‌های دولت‌آباد، واقع در جاده شهرری رفتیم. شب‌ها در کنار قبر‌ها می‌خوابیدیم و به این ترتیب زندگی مخفی را آغاز کردیم. بالاخره پس از مدتی در یک مغازه سیم‌کشی مشغول بکار شدم. در آن فصل کار اصلی آ‌ن مغازه نصب کولر بود و اولین جایی که مرا برای نصب کولر بردند، اتفاقا نزدیک خانه خودمان و در منزل خانم مهستی خواننده معروف آن زمان بود.

انتشار مصاحبه رضا گلپور با شرق

سایت عماریون اقدام به انتشار مصاحبه رضا گلپور نویسنده جنجالی، با روزنامه شرق کرده است و گفته از آنجا که پس از 2 ماه از انجام مصاحبه، منتشر نشده است لذا این مصاحبه را در سایت منتشر کرده است.

وی در این مصاحبه به نحوه بازداشتش در زمان دولت اصلاحات در پی انتشار برخی اسناد پرداخته است. همچنین نحوه آشنایی اش را بامشایی در زمان ریاست وی بر سازمان میراث فرهنگی و دیدارها و مصاحبه هایش را با وی بازگو کرده و به توضیحاتی درزمینه زندگی نامه، نزدیکان و روابطش با رئیس جمهورپرداخته است.

حاجی بابایی گزینه دولت برای ریاست جمهوری

محرمانه آنلاین به نقل از یک منبع مطلع نوشت : بر اساس جمع بندی های انجام شده از سوی دست اندرکاران و اعضای ستادهای انتخاباتی دولت ، حمیدرضا حاجی بابایی گزینه نهایی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم معرفی شده است . بر اساس دستورالعمل اعضای ستاد انتخاباتی دولت تمامی حامیان دولت باید از اهداف و عملکرد حاجی بابایی طی دو سال آینده حمایت و رسانه های حامی دولت نیز باید به طور خاص به وزیر آموزش و پرورش بپردازند .

خرازی در جلسه خصوصی به پاول چه گفت؟

ایران هسته ای نوشت: کالین پاول، رییس اسبق ستاد مشترک ارتش و وزیر خارجه امریکا در دوران جرج بوشکه به مناسبت حادثه 11 سپتامبر با بی بی سی گفت وگو کرده، درباره تاثیرتحولات منطقه بر ایران گفت: «من زمانی که در یک فرصت پیش آمده از وزیر خارجه ایران سوال کردم مشکل شماره یک شما چیست؟ او پاسخ داد ما باید هر سال 600 هزار شغل ایجاد کنیم.او اصلا نگفت که باید برنامه هسته ای شان را تکمیل کنند».

ویر خارجه دولت بوش ادامه داد: «آنها یک نسل جوان نیازمند کار دارند.در نهایت این فشارها باعث تغییری در ایران خواهد شد که الان کسی انتظار آن را ندارد».

پاول گفت: «من و آقای خرازی با یکدیگر دست دادیم و به اتفاق هم شام خوردیم و در طول شام نیز گفت‌و‌گویی مودبانه با یکدیگر داشتیم».