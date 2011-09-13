نوروزی به جمع هشت کشتی گیر برتر وزن 60 کیلوگرم راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امید نوروزی فرنگی کار وزن 60 کیلوگرم کشورمان در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک لندن که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد به جمع هشت کشتی گیر برتر این وزن راه یافت.

نوروزی که پس از استراحت در دور نخست در دور دوم کشتی گیر اوکراینی را در سه تایم شکست داده بود، در دور سوم مقابل "زائور کورماگمدوف" از روسیه به پیروزی رسید و به مرحله یک چهارم نهایی رقابت در این وزن صعود کرد.

امروز همچنین بشیر باباجان‌زاده در وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان با دو پیروزی مقابل حریفانی از گرجستان و بلاروس به دور سوم این مسابقات راه یافت.

تیم ایران دیروز در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان توسط سعید عبدولی در وزن 66 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد. این مسابقات روز چهارشنبه با برگزاری رقابت کشتی گیران در وزن 74 کیلوگرم به پایان می رسد.