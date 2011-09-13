تبلیغات انتخاباتی در سفر رئیس جمهور به اردبیل ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل محمدیان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در این زمینه انجام دادن تبلیغات از سوی ارگان ها ، نهادها و اداره‌های دولتی در این دوره از سفر غیر قانونی است.

محمدیان عنوان کرد: ممکن است برخی افراد با برداشتن تصاویری از مقام معظم رهبری و احمدی نژاد به قصد تبلیغ تصویری کوچکی از یک کاندیدای احتمالی مجلس را در زیر آنها قرار دهد که باید با هشیاری جلو این نوع کارها گرفته شود.

وی همچنین اعزام تیم‌ها و نمایندگانی از دولت به تمام بخشها و روستاهای دور افتاده استان اردبیل از ویژگیهای سفر چهارم رئیس جمهور عنوان کرد.

به گفته این مسئول دور چهارم سفرهای استانی از لحاظ سفر شخص رئیس‌جمهور به تمام شهرستان ها شبیه دور اول این سفرها است ولی از سایر موارد ترکیبی از دور سوم خواهد بود.

محمدیان از دایر بودن ستادهای30 گانه در مرکز و شهرستان های استان اردبیل و در اولین سفر دور چهارم خبر داد.

مدیر کل سفرهای استانی نهاد ریاست جمهوری افزود: در مرکز استان ستادی متمرکز دایر می شود و همه مسئولان و مدیران دولتی در آن عضو خواهند بود و مشابه آن نیز در شهرستان ها با مسئولیت فرمانداران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری دایر می شود.

به گفته این مسئول طبق خواسته رئیس جمهور شرایط به گونه ای فراهم می‌شود تا علاوه بر دیدارهای مسئولان با مردم خود آنها نیز بتوانند به مدیران و مسئولان مراجعه و پاسخ های مورد نظر خود را دریافت کنند.

28 هزار اردبیلی در سفر سوم با هیئت دولت دیدار داشتند

محمدیان از مراجعه و دیدار 28 هزار نفر از مردم استان اردبیل به صورت مستقیم در سفر قبل با هیئت دولت خبر داد و اضافه کرد: در این دور از سفر تمام معاونان تام الاختیار و همه وزیران کابینه از فردا در اردبیل و شهرستان های این استان مستقر خواهند بود تا برخی ازمشکلات و کمبودها را پیگیری کنند.

وی یادآور شد: در این دور از سفرهای استانی از مردم تقاضا می شود نامه های خود را از طریق سامانه سامد ارائه کنند و یا با شماره تلفن 111 تماس بگیرند.

وی اهداف این سفر را تجدید دیدار و عهد و پیمان احمدی نژاد با مردم دانست و اظهار داشت: تجدید دیدار با مردم، بدون شک حضور همه جانبه و پرشور مردم را می طلبد و به همین دلیل باید با استفاده از تمام امکانات به ویژه در شهرستان ها، بخشها و روستاهای استان اطلاع رسانی موثر به مردم در ارتباط با اولین سفر هیات دولت در چهارمین دوره سفرهای استانی انجام شود.

محمدیان از مسئولان ذیربط خواست تمام مشکل‌های مربوط به‌ویژه در بخش آبرسانی، برق رسانی و گازرسانی را جمع بندی کنند تا به رفع مشکل منجر شود.

وی عنوان کرد : اگر مسائل و مشکلات بین بخشی در استان اردبیل وجود دارد اکنون بهترین فرصت برای طرح و رفع آنهاست چرا که اکثریت وزیران و تمام معاونان وزیران در استان اردبیل حضور خواهند داشت.

محمدیان همچنین به تکریم مردم و نیز ایجاد فضایی صمیمی و ساده در برخورد با مردم در این دوره از سفر استانی تاکید کرد.

