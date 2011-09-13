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۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

سرهنگ فرامرزی:

جوانان تبریزی فرصتی برای تخلیه انرژی‌های درونی ندارند

جوانان تبریزی فرصتی برای تخلیه انرژی‌های درونی ندارند

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به دیدار اخیر تیم تراکتورسازی تبریز و شادی هواداران پس از برد این تیم گفت: جوانان تبریزی فرصتی برای تخلیه انرژی های درونی خود ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد فرامرزی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استان اظهار داشت: شادی گسترده هواداران پس از این دیدار نشان از بی برنامه بودن ما در بسترسازی و برنامه ریزی در راستای فرهم کردن نشاط فرهنگی در جامعه دارد.

وی گفت: ما باید تصمیم هایی گسترده در رابطه با ایجاد برنامه هایی در راستای نشاط اجتماعی و ارزشی که مطابق با آرمان ها، ارزش ها و الگوهای انقلاب اسلامی  باشد ،اتخاذ کنیم.

سرهنگ فرامرزی همچنین افزود: بحث در مورد زنان فقط در حجاب خلاصه نمی شود و باید پیش از اجرای طرح تبادل فرهنگی با کشورهای همسایه به شناخت و مطالعه دقیق از کشورهای هدف دست یابیم.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دشمنان با تمام قوا به هجمه فرهنگی روی آورده و هویت اسلامی جوانان ما را هدف قرار داده اند تصریح کرد: گروهی باید در میان بدحجاب ها نفوذ کند و حرف های آنها را بشنود تا ببیند آنها چه می خواهند.

فرامرزی ضمن تاکید بر خارج شدن از حرکت های نمادین در جهت ترویج حجاب در جامعه تصریح کرد: در رفع مشکلات و مسائل فرهنگی از جمله حجاب، هم افزایی بین دستگاه های مختلف می تواند موجب دستیابی به بهترین نتیجه شود.

 

کد مطلب 1407081

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