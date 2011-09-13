دلایل لغو حضور رئیس سازمان بازرسی در گفتگوی ویژه خبری سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه به این شرح است: صدا و سیما در روز یک‌شنبه هفته جاری اقدام به تهیه و پخش گزارشی (راجع به پرونده موسوم به اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی) در بخش خبری 20:30 شبکه دوم سیما کرد که در بخشی از این گزارش در عملکرد دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را بیان کرد.

به‌دنبال پخش این گزارش، سازمان صدا و سیما از حجت‌الاسلام پورمحمدی برای حضور در بخش گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما دعوت به‌عمل آورد.

رئیس سازمان بازرسی ضمن اعلام آمادگی، حضور رئیس بانک مرکزی را در این برنامه با توجه به مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی کشور ضروری دانست.

دست‌اندرکاران این برنامه در ساعات پایانی روز دوشنبه اعلام کردند طبق نظر مقامات دولتی رئیس بانک مرکزی از حضور در این برنامه خودداری می‌کند.

پس از آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمادگی خود را برای حضور مستقل در آن برنامه اعلام کرد اما در نهایت صدا و سیما این برنامه را از دستور کار خارج کرد.

از آنجا که بیان جزئیات و تشریح زوایای پنهان تخلف و سوءاستفاده مالی این پرونده و عوامل آن و فعالیت‌های قبلی‌شان برای افکار عمومی ضرورت دارد، به همین جهت رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌زودی در یک نشست خبری در خصوص ورود سازمان بازرسی به این پرونده و نحوه کشف تخلفات و نیز آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور و فساد مالی توضیحاتی را ارائه خواهد کرد.