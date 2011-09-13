ارکستر ملی آثار علیزاده را می نوازد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که 28 و 29 مهرماه در تالار وحدت و 30 مهر در تالار همایش‌های برج میلاد تحت عنوان "دلشدگان" برگزار می شود،ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری بردیا کیارس و خوانندگی محمد معتمدی برگزیده آثار حسین علیزاده را اجرا خواهد کرد.



مدیر اجرایی ارکستر ملی دراین باره گفت: در این کنسرتها آثار جاودانه‌ای همچون دلشدگان، بی تو به سر نمی‌شود، بیا تا گل برافشانیم، ترکمن و ... اجرا می‌شود که بسیاری از این قطعات را قبلا با صدای استاد شجریان شنیده بودیم.



رجپ پور افزود: در کنسرت ارکستر ملی 10 قطعه برگزیده حسین علیزاده را محمد معتمدی اجرا خواهد کرد.



کنسرت قبلی ارکستر ملی ایران، مردادماه امسال با عنوان شب روح الله خالقی به خوانندگی علیرضا قربانی در سالن همایش های برج میلاد برگزارشد.

